Il Paradiso delle Signore, anticipazioni delle puntate in onda dal 20 al 24 settembre; Flora legge la lettera di Achille e molto altro.

Continuano ad evolversi le trame della nuova stagione de Il Paradiso delle Signore, appuntamento fisso ormai del palinsesto Rai; dal 2015 l’amata fiction è diventata a tutti gli effetti una soap opera, proponendo a tutti i fan un appuntamento quotidiano sulla scia di quanto fatto con Mediaset con Beautiful e Una Vita.

Saranno diversi gli avvenimenti che avverranno nelle puntate dal 20 al 24 settembre, pronti ad entusiasmare il pubblico; Flora leggerà la lettera di Achille e questo potrebbe cambiare le carte in tavola.

Il Paradiso delle Signore anticipazioni dal 20 al 24 settembre: Flora indaga su Achille e legge una misteriosa lettera

Negli episodi della prossima settimana Flora, figlia di Achille Ravasi, si troverà a dover rifare completamente il guardaroba dopo aver perso il suo bagaglio; per il suo gusto in fatto di moda, stupirà le Veneri al grande magazzino, dove stupisce le Veneri per il suo buon gusto.

Nel frattempo, Gabriella è pronta a partire ma prima riesce a vedere in vetrina la sua ultima collezione che, come aveva scommesso Vittorio, diventa subito un successo; Roberto ha invece uno scontro con l’ex di Anna, Massimo, ma decide di non dire nulla per non creare problemi all’Imbriani che ha tutta l’aria di nascondere un misterioso segrete.

In casa Amato invece la situazione sembra apparentemente calma: sono tutti contenti del ritorno di Tina, anche se si chiedono dove sia suo marito Sandro, con la donna molto elusiva sull’argomento. Alla fine Anna cede e, desiderosa di dividere il suo peso con qualcuno, confida a Gabriella che il suo matrimonio è finito ormai da tempo.

Giuseppe chiede aiuto al suo amico di lunga data Girolamo per far arrivare una lettera in Germania a Petra, mentre spera di prendere tempo con Agnese che, al momento, è all’oscuro delle sue mosse.

Tornando a Flora, dimentica (forse di proposito) dei disegni al grande magazzino e Vittorio, che non riesce a trovare lo stilista che dovrebbe sostituire Gabriella, sembra aver avuto un lampo di genio.

Dal canto suo, la Ravasi ha intenzione di indagare sulla morte di suo padre, apparentemente vista come un incidente; alla donna qualcosa non torna e, oltre che dell’eredità del padre, viene in possesso di una sua misteriosa lettera che potrebbe contenere informazioni importantissime.

La giovane si insinua sempre di più nelle vite del commendatore e della contessa: a questo punto, Umberto decide di ingannarla. Il suo obiettivo è quello di frequentarla il più possibile per controllarla, facendo si che non venga mai a sapere il segreto che condivide con Adelaide.

Ludovica, invece, rimane piuttosto delusa; Marcello non si presenta al circolo come d’accordi e così non ha altra scelta che dimettersi dal prestigioso ruolo di vicepresidentessa. Per chi resta deluso, c’è chi gioisce: Adelaide e Fiorenza brindano all’evento.