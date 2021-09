Loretta Goggi e il lutto mai superato: il dolore del giudice di Tale e Quale Show

Vediamo insieme che cosa ha dichiarato la stessa Loretta Goggi, dopo il lutto che l’ha colpita e che ancora non riesce a superare.

Come sappiamo lei è una grandissima cantante ed interprete del panorama italiano, ma purtroppo ha dovuto fare i conti con un grave lutto, che ad oggi ancora non ha superato, stiamo parlando di Loretta Goggi.

Cerchiamo di capire come si sente oggi e che cosa dice in merito all’accaduto, il noto giudice di Tale e Quale show.

Stiamo parlando ovviamente del suo grande amore, ovvero il marito, Gianni Brezza, e lei spesso ne parla come se ancora fosse tra noi.

Loretta ed il dolore enorme

Il loro è stato un grandissimo amore, che è nato proprio durante un programma e per la precisione Fantastico.

Come tutti i grandi amori, ovviamente all’inizio non andavano d’accordo, ma con le mille attenzioni che lui gli continuava a dedicare piano piano, dall’antipatia si è passati all’amore quello vero e per sempre.

Loretta ha più volte dichiarato che il marito era molto solare e che le ha permesso di aprire le ali e volare.

La loro storia d’amore si è coronata nel 2008 con un matrimonio, dopo moltissimi anni che erano fidanzati, ma purtroppo nel 2011 una brutta malattia lo ha portato via da Loretta.

Come lei stessa ha dichiarato, Gianni è morto ma l’amore che lei prova nei suoi confronti assolutamente no, e lui continua a vivere in lei.

Tutta la sua vita da quel giorno è cambiata, ma spesso preferisce rimanere in casa perchè è il luogo dove sente maggiormente la sua presenza.

Insomma un’amore enorme ed un grande dolore che si uniscono insieme e permettono a Loretta di andare avanti anche dopo la grandissima perdita di Gianni, il suo compagno di una vita.