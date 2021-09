Manila Nazzaro, conoscete il suo ex marito? Chi c’era prima di Lorenzo Amoruso

Manila Nazzaro, ex Miss Italia 1999 e oggi concorrente del Grande Fratello Vip, prima di trovare la serenità con Lorenzo Amoruso ha passato un periodo doloroso della sua vita.

Manila Nazzaro è una personalità forte e fragile allo stesso tempo anche a causa delle numerose delusioni che ha dovuto affrontare nella vita, una tra queste il precedente matrimonio con l’ ex calciatore Francesco Cozza, oggi responsabile dell’ area scouting della Reggina.

La conduttrice non ha mai nascosto di aver sofferto molto per la fine del matrimonio con Francesco, con il quale si è sposata nel 2005 dopo 4 anni di fidanzamento e che le ha donato la gioia di essere madre di due figli.

Il loro matrimonio, purtroppo, si è interrotto bruscamente nel 2017, anche se la coppia aveva sempre dichiarato di essere stata consenziente nella decisione. Poi il periodo buio per la Nazzaro che ha sfiorato la depressione.

Chi è l’ ex marito e perchè si sarebbero lasciati bruscamente

Francesco Cozza è stato un’ icona del mondo del calcio: gli appassionati se lor ricordano molto bene. Nato a Cosenza nel ’74, Ha giocato per alcune squadre molto importanti, ricoprendo il ruolo di centrocampista nel Milan, nella Reggina, nel Genoa e nel Siena.

Nel 2005 sposa Manila, ma la rottura fra i due avviene nel 2017 per motivi che lei ha chiarito solo parzialmente, ma che risultano comunque molto forti. Ha, infatti, fatto delle rivelazioni importanti durante un’ intervista:

“Ho scoperto su Instagram che aveva un’ altra famiglia. Una botta fortissima. Non è una bella cosa vedere su Instagram immagini che si riferiscono all’ esistenza di un’ altra famiglia. Eravamo in fase di separazione.”

Ha poi aggiunto: “Ognuno raccoglie quello che semina e sarà così anche per lui. Non ha avuto il coraggio di raccontarmi. Mi meritavo almeno un po’ di sincerità.” Cozza di fronte a tali dichiarazioni ha inteso replicare.

L’ ex calciatore ha precisato che in quel periodo la loro storia era già terminata. Da indiscrezioni pare poi che tra i motivi della rottura vi fosse la lontananza per motivi di lavoro, poichè lui era in giro per l’ Italia e lei spesso a Roma.

Oggi, può dirsi che è acqua passata: Manila ha ritrovato la non facile serenità con un nuovo amore anche lui ex calciatore, ovvero Lorenzo Amoruso.