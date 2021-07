Da sempre considerata la Miss Italia più bella di sempre, la siciliana Miriam Leone continua a deliziare i suoi fan con degli scatti che fanno letteralmente esplodere Instagram. Foto che esaltano la sua naturale bellezza, da tutti apprezzata e decantata.

Ultimamente l’attrice ha condiviso sul suo profilo una foto che ha ottenuto boom di like e di commenti. La rossa appare distesa sul letto con addosso un top rosa, a corredo dell’immagine la didascalia: “No, non è il tuo telefono…sono io che sono andata a dormire alle 6.30 del mattino…”

Il post è stato inondato di messaggi e in tantissimi non hanno mancato di sottolineare la bellezza dell’ex conduttrice, che anche in versione acqua e sapone fa rimanere senza fiato.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da miriam leone (@mirimeo)

Miriam Leone ha sofferto per amore, ma oggi ha ritrovato il sorriso

Forse non tutti lo sanno e in parecchi stenteranno a crederci, ma la Miss ha in passato sofferto per amore. In un’intervista ha infatti dichiarato “Ho sofferto molto per amore prima di capire cosa fosse in realtà l’amore, quello vero Trovare l’amore romantico e magari anche corrisposto è una fortuna, capita poche volte nella vita. Quello fugace è tutta un’altra storia che non vale la pena di vivere. Per questo motivo sono single da tempo. Con i miei ex più mancava un contatto fisico e più mi struggevo. L’amore a un certo punto della vita è così: pentimento e dolore. Mi ripetevo sempre che non sarei stata mai all’altezza del bello di turno”.

Oggi però il peggio sembra essere passato, Miriam ha ritrovato il sorriso accanto al manager Paolo Carullo e pare che le cose siano molto serie, al punto che si vocifera di fiori d’arancio nel breve periodo.