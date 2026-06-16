Mondiali 2026: Argentina e Francia in Campo Oggi, Deschamps Affronta il Primo Test con il Senegal

Due maglie che pesano, due strade diverse: l’Argentina difende il trono con il passo dei campioni, la Francia di Didier Deschamps accende subito i fari con un test vero contro il Senegal. Oggi si misura la pelle delle favorite, tra certezze da ribadire e dettagli da rifinire.

Francia-Senegal, un test che comunica più di mille parole

La Francia arriva ai Mondiali 2026 con l’aura delle grandi. Finalista nel 2022, campione nel 2018: l’arco narrativo è chiaro e ambizioso. Deschamps, che guida i Blues dal 2012, conosce il valore del primo passo. Un avversario come il Senegal non regala comfort: è una squadra fisica, organizzata, abituata a competere duro. Con Aliou Cissé in panchina dal 2015, ha vinto la Coppa d’Africa 2021 e agli ultimi Mondiali è uscita agli ottavi. Non è un dettaglio.

Qui il tema non è “chi gioca”, ma “come gioca”. La Francia ha problemi di abbondanza in avanti: Kylian Mbappé, Antoine Griezmann, esterni rapidi e profili ibridi che sanno portare pressione alta e ripartenze verticali. Contro il Senegal il primo messaggio passa dal centrocampo: ritmo, seconde palle, gestione degli spazi tra le linee. Se i Blues accendono l’intensità e tengono corta la squadra, il resto arriva quasi da sé. Se invece la gara si fa spezzettata, la fisicità africana diventa un fattore.

Sul piano pratico: gli orari e la copertura tv variano per Paese e fuso. Le partite in Nord America possono cadere in orario serale locale, quindi tarda notte o prima mattina in Italia (dal -6 al -9 rispetto alla nostra estate). Al momento in cui scriviamo, i dettagli “orari e dove vederla in tv” non sono ufficializzati in modo uniforme: è prudente verificare sui canali delle federazioni e dei broadcaster nazionali. Meglio evitare sorprese.

Argentina, l’attesa che non stanca mai

L’Argentina comincia da una consapevolezza: tutti la guardano. È ciò che succede quando porti sul petto la terza stella e arrivi da un ciclo perfetto con Lionel Scaloni: Copa América 2021, Finalissima 2022, Mondiale 2022. La squadra ha cambiato pelle senza cambiare vocazione. L’equilibrio tra veterani e nuove onde è la chiave. Lionel Messi resta il faro, oltre quota 100 gol in nazionale; intorno a lui corrono soluzioni diverse, tra mezzali tecniche e punte mobili.

Il primo giorno, però, vale più delle statistiche. C’è l’emozione semplice di rivedere la maglia albiceleste e capire se l’istinto dei campioni è ancora lì: la pressione senza ansia, la giocata giusta al momento giusto, la difesa che tiene il campo corto. Non servono frasi roboanti, basta un dettaglio: la postura di chi entra in campo come se fosse un dovere felice.

Contesto: questi Mondiali saranno i più grandi di sempre. Formula a 48 squadre, tre Paesi ospitanti (Stati Uniti, Canada, Messico), 104 partite complessive. Significa logistica complessa, viaggi lunghi, climi e altitudini diversi. Anche per super favorite come Francia e Argentina, la gestione delle energie diventa una competenza quanto la qualità tecnica.

Piccolo promemoria per chi organizza la serata: fusi e palinsesti contano. New York e Toronto sono a -6 dall’Italia, Città del Messico a -7, la West Coast arriva a -9. Tradotto: serata americana può voler dire notte fonda per noi. La programmazione italiana dei diritti tv per il 2026, al momento, non è comunicata in modo definitivo: aggiornarsi resta la scelta più saggia.

Oggi, insomma, non si alza solo un sipario. Si accende una luce su due narrazioni che già conosciamo, ma che ogni volta sorprendono. La Francia con il suo ordine potente; l’Argentina con quella naturalezza che sembra destino. In un Mondiale così vasto, la differenza la faranno i dettagli invisibili. Li riconosceremo quando li vedremo? E, soprattutto, saremo pronti a lasciarci cambiare da una singola giocata inattesa?