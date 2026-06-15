Scandalo ATM: Autisti di Bus e Tram Coinvolti in Chat Sessiste – L’Indagine è Iniziata

Milano scorre come un fiume tra rotaie lucide e marciapiedi affollati. In mezzo, una crepa: uno schermo illuminato in pausa, parole che non dovrebbero stare lì. Da quell’attimo distratto è partita un’onda lunga: l’azienda promette rigore, la città pretende rispetto.

La scena è familiare: un tram che vibra, un bus che inchioda dolcemente alla fermata, i saluti rapidi tra chi guida e chi sale. Ogni giorno, a Milano, il trasporto pubblico tiene insieme migliaia di percorsi personali. Dietro quel meccanismo c’è ATM, una macchina complessa, con oltre diecimila persone al lavoro e un flusso di viaggi che sfiora il milione al giorno. La regola non scritta è semplice: fiducia reciproca.

Poi, qualcosa s’inceppa. Non un guasto tecnico. Un’ombra di sgarbo che arriva da dove meno te l’aspetti: una chat privata, un linguaggio che graffia, un confine etico calpestato. Tutto nasce da un attimo di quotidianità, durante una pausa, quando la guardia si abbassa e il telefono attira come una calamita.

A metà di questa storia, ecco il punto. Una viaggiatrice si siede accanto a un dipendente ATM in pausa e nota sullo smartphone scambi dal tono pesante. Non scherzi di cattivo gusto: messaggi definiti sessisti, tra colleghi, presumibilmente tra autisti di bus e tram. La vicenda emerge e l’azienda reagisce in modo netto: “Saremo durissimi, via all’indagine”. L’inchiesta interna è partita per verificare i fatti, capire chi è coinvolto, valutare se ci sono violazioni del codice etico e delle regole aziendali.

Cosa sappiamo finora

L’episodio riguarda messaggi visti durante una pausa, non in servizio attivo. Questo non attenua il contenuto, ma inquadra il contesto operativo. Al momento non risultano dati pubblici su numero di persone nella chat, durata degli scambi o piattaforma usata. Senza questi elementi, ogni dettaglio ulteriore sarebbe congettura. L’azienda ha attivato verifiche: in casi simili, si procede con ascolti formali, analisi dei dispositivi nel rispetto della privacy, ricostruzione delle conversazioni, eventuali segnalazioni esterne se emergono ipotesi di reato. Sul tavolo possono esserci sanzioni disciplinari previste dal contratto: dal richiamo alla sospensione, fino al licenziamento per giusta causa nei casi più gravi. La cornice è chiara: nessuna tolleranza per comportamenti discriminatori, in linea con la normativa contro le molestie e con le policy interne.

Il nodo culturale e le possibili mosse

Qui non è in discussione un volante o una leva del freno, ma il clima che respiriamo quando saliamo a bordo. Le chat sessiste non restano mai sullo schermo: scivolano nella realtà, normalizzano uno sguardo storto. Le contromisure efficaci esistono e sono concrete: formazione periodica, breve ma obbligatoria, su linguaggio e rispetto; canali anonimi per le segnalazioni, protetti e rapidi; regole chiare sull’uso delle chat di gruppo tra colleghi, con moderazione e responsabilità esplicite; verifiche a campione e responsabilità di linea per i capi deposito.

Un dettaglio personale: più volte, tornando tardi, ho scelto il posto vicino alla cabina del conducente. È un gesto istintivo, di fiducia. Ecco perché questa storia punge. Non mette in discussione un servizio che resta essenziale e, nella stragrande maggioranza dei casi, professionale. Ma ricorda che la fiducia è fragile: si costruisce in anni e si incrina in un pomeriggio.

La prossima volta che il tram scivolerà tra le luci, guarderemo il riflesso nei finestrini chiedendoci che parole abitano le stanze invisibili del lavoro. Vogliamo mezzi che portano lontano e parole che non feriscono. È davvero così difficile scegliere ogni giorno, anche in una chat, da che parte stare?