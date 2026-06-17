Apple vs Unione Europea: Siri AI, Google e le Conseguenze Negative per gli Utenti | VIDEO

È la solita scena: guardi il “VIDEO”, alzi lo sguardo dal telefono e ti chiedi perché il tuo dispositivo non faccia le stesse cose viste altrove. Tra regole europee e scelte di Cupertino, la promessa di un’IA amica si inceppa. E nel mezzo ci siamo noi, a domandarci se davvero questa partita la vincerà qualcuno.

C’è un attrito che si sente a occhio nudo. Da una parte c’è Apple, che spinge su Siri e su una nuova ondata di AI più utile, più contestuale. Dall’altra c’è l’Unione Europea, con il DMA e il perimetro fissato per i grandi intermediari. Il risultato, per chi vive qui, è semplice: funzionalità annunciate, poi rinviate o limitate. È successo già nel 2024, quando alcune novità legate alla condivisione e al mirroring sono state bloccate nei Paesi UE per “incertezze normative”. E la sensazione è che il copione si ripeta.

Gli esempi concreti non mancano. Con iOS 17.4 sono arrivate aperture importanti su browser e App Store, ma anche costi e condizioni nuove che hanno spiazzato gli sviluppatori, come il canone per tecnologia di base oltre certe soglie d’installazione. Nel frattempo Bruxelles ha stretto la presa: sanzioni in ambito antitrust, verifiche su pratiche considerate escludenti, richiami formali. Qui c’è un dato difficile da ignorare: quando due poteri si misurano a colpi di carte bollate, chi usa l’iPhone diventa un effetto collaterale.

Cosa sta davvero succedendo

La versione breve è questa: l’UE chiede apertura e interoperabilità; Apple risponde con sicurezza e coerenza dell’esperienza. In mezzo, funzionalità sospese e un ecosistema che si frantuma per area geografica. Non è solo questione di “capriccio” regolatorio o aziendale. Se obblighi un sistema chiuso ad aprirsi di colpo, rischi di moltiplicare passaggi, consensi, finestre di scelta. Se lo lasci intatto, l’utente resta vincolato a un’unica via, anche quando non è la migliore. E qui arriva il punto: “ne usciamo tutti sconfitti”. Perdiamo tempo, qualità, perfino fiducia. Gli sviluppatori esitano a investire, i prodotti arrivano a metà, i consumatori pagano in frustrazione o, a volte, in costi indiretti.

Siri AI, il nodo Google e un paradosso

La nuova Apple Intelligence promette un Siri che capisce il contesto, scrive, sintetizza, agisce nelle app. Parte del carico computazionale resta sul dispositivo, parte va nel cloud con meccanismi pensati per la privacy. In UE però Apple ha già frenato su alcune funzioni, citando incertezze legali. E qui si inserisce Google. È pubblico che Apple voglia aprire Siri a modelli esterni: oggi c’è ChatGPT come opzione, domani potrebbero arrivare altri sistemi. Trattative su Gemini sono state riportate dalla stampa, ma non ci sono conferme definitive. Se accadesse, sarebbe un paradosso europeo: nel tentativo di limitare il potere dei “gatekeeper”, potremmo rafforzare proprio l’attore con più massa critica nell’AI consumer. E il tutto mentre, da anni, il motore di ricerca predefinito su iPhone vale accordi da cifre stimate nell’ordine delle decine di miliardi l’anno, numeri mai ufficializzati.

Le conseguenze? Esperienze a macchia di leopardo. Scelte obbligate travestite da libertà. Assistenti che qui possono meno di altrove. E un consumatore che si abitua a dire “arriverà”, come se la tecnologia dovesse sempre passare la dogana.

Forse la domanda vera è un’altra: riusciamo a scrivere regole che guardino ai comportamenti e agli esiti, non alle etichette? Un’AI utile non è quella che “vince”, ma quella che non ci fa notare quando lavora. Se la sentiamo scricchiolare, è perché le abbiamo messo addosso troppi strati. Magari la prossima volta, invece di scegliere un vincitore, scegliamo il rumore giusto: quello di una funzione che semplicemente funziona, senza confini a interrompere la frase.