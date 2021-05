La principessa Anna avrebbe avvertito il nipote della inadeguatezza di Meghan Markle come componente della famiglia reale. Ecco le parole della secondogenita della regina.

Meghan Markle o si ama o si odia. Questo è un dato di fatto che ormai 4 anni sta dividendo la stampa e l’opinione pubblica. La fuga dall’Inghilterra e soprattutto l’intervista rilasciata alla giornalista Oprah Winfrey, nella quale accusava la famiglia reale di razzismo, non hanno avvantaggiato la ex duchessa in quanto a simpatia ma secondo scrittrice lady Colin Campbell, qualcuno a palazzo aveva dei dubbi su Meghan ben prima che iniziassero gli scandali. Stiamo parlando della principessa Anna, unica figlia femmina della regina Elisabetta. Secondo l’esperta di monarchia inglese, la secondogenita della regina non avrebbe avuto un particolare amore per la Markle sin dai primi giorni dalla sua comparsa nella vita del nipote. Mentre Elisabetta sarebbe stata inizialmente affascinata dall’attrice americana, Anna avrebbe messo in guardia Harry dichiarando che secondo lei Meghan non era adatta alla vita di corte e soprattutto a ricoprire ruoli istituzionali e non avrebbe dovuto quindi sposarla, scegliendo invece una donna più vicina alla sua cultura e al suo rango sociale. Con il senno di poi effettivamente le parole della principessa non erano così lontane dalla realtà.

La distanza tra la zia di Harry e l’attrice di Suits è emersa anche dopo l’intervista rilasciata a Oprah. L’attrice in quell’occasione ha raccontato, tra le tante cose, che qualcuno nella famiglia aveva espresso preoccupazione per il colore della pelle del piccolo Archie. Durante la prima gravidanza di Meghan, un membro della famiglia avrebbe manifestato preoccupazione sulla possibilità che il nascituro potesse venire al mondo con una carnagione troppo scura. Anche se gli ex Sussex non hanno voluto rivelare chi della famiglia abbia fatto tali insinuazioni, dopo alcune settimane, fonti vicine alla famiglia avrebbero accusato proprio la principessa Anna.

Insomma pare proprio che la secondogenita della Regina non avesse a genio l’attrice per più di una ragione e non avrebbe neanche avuto problemi a manifestarlo. Ora a 4 anni dall’entrata in famiglia di Meghan sembra che tutto il resto della famiglia si sia allineato con l’opinione della principessa. Nonostante la presenza di Harry al funerale del nonno Filippo di Edimburgo i rapporti tra il secondogenito di Carlo e la famiglia sarebbero insanabili.