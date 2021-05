Fedez ha cambiato idea rinnegando i testi delle sue canzoni contenenti frasi omofone e discriminatorie ma continua a guadagnare con le vendite. Ecco tutti i dettagli.

Federico Lucia in arte Fedez è un uomo nuovo. Dopo un inizio di carriera decisamente non political correct ha messo la testa a posto. In pochi anni si è sposato con la super influencer Chiara Ferragni e insieme hanno creato un family business decisamente notevole. Una carriera affermata nella musica e come influencer e un impegno nel sociale che spesso ha fatto discutere, ma che comunque ha portato a grandi risultati, come ad esempio la raccolta fondi per la creazione di un nuovo ospedale per accogliere i malati di covid a Milano. Nonostante negli ultimi anni, il rapper diffonda importanti messaggi volti all’uguaglianza e contro le discriminazioni di ogni genere, condannando chi attacca la comunità LGBT, le sue canzoni contenti pesanti frasi e insulti verso numerose categorie continuano ad essere reperibili on line e nei negozi. I testi incriminati sono tantissimi e aggrediscono in modo molto pesante sia le donne che le persone omossessuali. Tra gli esempi più scioccanti ci sono le frasi di minaccia di omicidio e violenza sessuale verso Letizia Moratti e Barbara D’Urso. Per non parlare degli insulti per il coming out di Tiziano Ferro: “Mi interessa che Tiziano Ferro abbia fatto outing. Ora so che ha mangiato più wurstel che crauti” e il testo frutto di un duetto con il rapper Emis Killa: “Io non succhio cazzi, non sono tuo fratello e comprati il labello al sapore di uccello”. Oppure: “A me mi piace prendere le cose di petto, a te ti piace prendere le cose nel retto. Io i culi non li lecco, chiedi pure al tuo garzone che fa i testi da finocchio e mi sembra Checco Zalone” dal brano Into My Head del 2010.

Queste canzoni sono solo un piccolo esempio delle tantissime occasioni nelle quali Fedez ha dimostrato la sua tendenza omofoba. Ora pare che il pensiero del cantante sia cambiato e ha recentemente dichiarato di essere maturato e aver cambiato idea su molte tematiche. Fedez è cresciuto, maturato è diventato un marito e padre di famiglia e sopratutto ha capito di aver commesso degli errori. Tutto bellissimo se non fosse che Federico guadagna ancora moltissimi soldi dalla commercializzazione delle canzoni che tanto rinnega.

Oltre alle scuse pubbliche, se veramente volesse ripulire la sua immagine, sarebbe d’obbligo che ritirasse molti dei suoi successi basati sull’odio e la discriminazione. E voi cosa ne pensate?