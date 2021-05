Dopo giorni dalla messa in onda della puntata, finalmente Pio e Amedeo rompono il silenzio e parlano del monologo che hanno messo in scesa su Canale 5 nel loro show.

Dopo giorni dalla messa in onda della puntata, finalmente Pio e Amedeo rompono il silenzio dopo il loro show su Canale 5. A quattro giorni dall’ultima puntata di Felicissima Sera, continuano le polemiche per il monologo di Pio e Amedeo contro il politically correct televisivo e sociale. Per molti questo discorso ha avuto un effetto boomerang, diverso da quello atteso dai comici. Infatti i due si sono trovati ad affrontare l‘ondata di commenti sui social e non solo di tutti coloro che li hanno attaccati definendoli omofobi e razzisti. Molti anche gli artisti che hanno preso le distanze da quelle parole, come Michele Bravi durante il suo intervento al concerto del Primo Maggio in pazza a Roma.

Così, dopo giorni di silenzio, finalmente i due comici hanno deciso di dire la loro a riguardo. Pio e Amedeo infatti hanno scelto di usare il mezzo dei social, scrivendo un post sul loro profilo ufficiale, che ha spiazzato tutti. I due comici pugliesi hanno deciso di non fare marcia indietro ma anzi. Nel post su Instagram, hanno spiegato la loro posizione, specificando fin da subito di non voler chiedere scusa.

I comici hanno rivendicato il loro diritto alla satira, prendendo le distanze da ogni tentativo di leggere diversamente la loro esibizione, scrivendo: “La politica non ci appartiene. La politica ci omaggia di spunti e personaggi senza distinzioni di partiti per fare quello che vogliamo fare: satira, come abbiamo sempre fatto“. Quindi, continuando: “Non fermiamoci alla grammatica delle parole, oggi purtroppo non basta… educhiamo la testa e non solo il linguaggio! Quando diciamo “voi” ci rivolgiamo a quelli che non hanno capito il nostro messaggio. Perché fortunatamente, di gay, neri ed ebrei che hanno capito il senso di quello che abbiamo detto ce ne sono tanti, tantissimi, e sono quelli, come noi, a cui basterebbe raggiungere la vera uguaglianza“.

“Per chiudere – scrivono – sappiate che noi abbiamo appena cominciato la nostra battaglia ai luoghi comuni e all’ipocrisia. Il nostro obiettivo è sempre e sempre sarà quello di scardinare questa OPINIONE UNICA che vogliono imporci! Stay Tuned“.