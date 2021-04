Harry e la moglie Meghan Markle potrebbero sfidare nuovamente la famiglia reale con un gesto contro la madre Diana. Ecco cosa sta succedendo a Londra.

Harry è tornato da Meghan in California ma il gossip sulla sua breve permanenza in Inghilterra non sembra placarsi. Il tanto atteso ritorno in patria del figliol prodigo ha lasciato ancora tanti interrogativi sul rapporto con la famiglia. Per molti la breve conversazione avuta con Kate Middleton e William il giorno del funerale di Filippo di Edimburgo fuori dalla chiesa di Windsor, sarebbe un chiaro segno di riconciliazione. Per altri invece i quattro giorni passati a Londra avrebbero allontanato ancora di più il secondogenito di Carlo e Diana. Tra le conferme che avvalorerebbero questa tesi c’è il fatto che il principe ha abbandonato il paese il giorno prima del compleanno della nonna. Un gesto che molti hanno criticato soprattutto per la comprensibile tristezza della ricorrenza.

La regina ha compiuto gli anni per la prima volta in più di 75 anni senza suo marito a fianco e il supporto di tutti membri della famiglia era un gesto dovuto in qualsiasi realtà nobiliare e non. Harry invece il giorno del 95esimo compleanno della Regina Elisabetta era già atterrato negli Stati Uniti per ricongiungersi a Meghan Markle e al piccolo Archie. Secondo l’esperto reale Russell Myers, il principe Harry sarebbe pronto ad infliggere un altro duro colpo alla famiglia reale dopo l’intervista bomba rilasciata alla giornalista americana Oprah Winfrey. L’atteggiamento distaccato percepito dal 37enne durante i funerali del nonno l’avrebbero convinto a non tornare a Londra il prossimo primo luglio, quando sarà inaugurata la statua di mamma Diana a Kensington Palace.

Secondo alcuni potrebbe essere questa l’occasione per riavvicinare i due fratelli, ma c’è chi è pronto a gurare che l’ex duca del Sussex userà la scusa dell’imminente parto o della nascita della sua secondogenita prevista proprio per luglio. Una notizia che se confermata potrebbe definitivamente sancire il distacco tra Harry e William. Non ci resta che attendere le mosse del principe!