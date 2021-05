Un barista di Roma è stato ritrovato privo di vita nel suo locale in Via Tiburtina. L’ipotesi è che a portarlo a questo epilogo sia stata proprio la crisi economica.

Ha scelto di farla finita proprio dentro il suo locale il barista di 52 anni ritrovato morto a Roma in zona Tiburtina. L’uomo è stato trovato impiccato nel bar dopo una ricerca avviata dalla moglie, preoccupata che non riusciva più a contattarlo: alla fine, gli uomini del 112 hanno effettuato il tremendo ritrovamento e comunicato l’accaduto alla famiglia e agli amici dell’uomo. Un caso molto simile ad altri episodi verificatisi durante il primo lockdown e che – anche secondo chi conosceva il barista – potrebbe essere dovuto proprio alle misure restrittive che hanno tolto la quasi totalità degli introiti delle attività del settore terziario per mesi: “Era preoccupato da tempo, caduto in depressione per le difficoltà economiche che aveva anche a causa della chiusura del suo locale per le norme anti-Covid”, ha spiegato un amico del barista di Roma, ascoltato dai cronisti.

L’attività dell’uomo era stata rilevata nel 2020 e – a causa di una serie di problemi burocratici – il barista lottava da un anno per riprenderne possesso e poterlo riaprire. Secondo gli amici e la famiglia, l’uomo si recava ogni giorno presso l’esercizio commerciale dove poi è stato ritrovato morto. L’ipotesi del suicidio secondo la scientifica è praticamente certa: gli agenti sono alla ricerca di un eventuale messaggio di addio lasciato dall’uomo per capire se realmente i problemi economici siano alla radice di questa ennesima tragedia. Gli agenti stanno anche cercando di capire se l’uomo fosse riuscito a ritornare in possesso del bar proprio poco prima della tragedia dato che alcune testimonianze non confermate tirano in ballo questa possibilità: forse, anche avendo riavuto la sua attività, il barista di Roma si è sentito talmente disperato da togliersi la vita. Una storia che nel contesto di disagio economico creato dalla pandemia di Covid si lega a tante altre simili.