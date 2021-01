Albano gela tutti in diretta tv: vaccino anti-Covid, “ Non c’è da fidarsi”

Albano Carrisi, si schiera contro il vaccino Anticovid. Il cantante di Cellino San Marco, ospite al programma di Mario Giordano, Fuori dal coro, ha esposto tutti i suoi dubbi sul vaccino per sconfiggere il virus Covid 19. Un tema caldissimo che ha creato non poche polemiche in studio. Il cantante interpellato dal giornalista sul vaccino ha ammesso che non sa cosa farà perché è ancora molto dubbioso e non ha letto comunicazioni tranquillizzanti sulla sicurezza del prodotto. Una risposta che ha lasciato tutti perplessi, ma l’ex marito di Romina Power è stato molto chiaro: “Appena ci sarà l’opportunità di farlo ci rifletterò.C’è da fidarsi? Questa è la domanda, io me la pongo. Ho letto gli ultimi risultati e lasciano un po’ di dubbi in giro”. Mario Giordano però ha voluto informare il cantante che l’Agenzia Europea per i medicinali, ha garantito che i vaccini sono sicuri e non hanno nessun effetto collaterale rilevante per la salute. Il problema però per ora è rimandato considerando il fatto che le dosi a disposizioni sono terminate e bisognerà aspettare un nuovo rifornimento nei prossimi mesi.

Molti ospiti in studio sembrano pensarla come Albano. Heather Parisi ad esempio ha dichiarato di non volersi sottoporre al vaccino perché non ha trovato nelle istituzioni le risposte ai suoi dubbi. La bella showgirl vive da tempo a Hong Kong e ha vissuto a pieno l’emergenza partita dall’Asia, ma ha deciso comunque di non sottoporre lei e la sua famiglia al vaccino. Fortunatamente molti personaggi del mondo dello spettacolo la pensano diversamente e hanno già ricevuto le prime dosi disponibili.

Tra questi: Isabella Rossellini, Arnold Schwarzenegger, Gina Lollobrigida e Maurizio Costanzo. Inoltre il marito di Maria De Filippi subito dopo il vaccino ha dichiarato di non aver riscontrato alcun effetto collaterale e di stare benissimo.