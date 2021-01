Valeria Marini, sensualità infinita: “L’arte della femminilità”. Le ventenni mute

Valeria Marini ha scatenato i follower con una foto che ha messo in risalto le sue qualità fisiche: a 53 anni ha lasciato tutti senza parole

Per gli italiani resta intramontabile, anche se adesso le sue apparizioni televisive sono ormai ridotte rispetto al passato. Per anni è stata una vera star della tv, con la sua bellezza ed il suo fascino che hanno fatto perdere la testa a milioni di italiani. Nell’ultimo periodo la showgirl appare anche molto attiva sui social, con foto e video che mettono in risalto le sue qualità fisiche che anche a 53 anni la fanno apparire come una delle donne più affascinanti in circolazione. Un esempio anche per tante giovani che non riuscirebbero a reggere il confronto con lei. Il tempo per la regina dello spettacolo di qualche anno fa sembra non trascorrere, con la sensualità di una volta che caratterizza il suo personaggio che come detto adesso anche su Instagram riceve tantissimi consensi.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da 🌟VALERIA🌟MARINI🌟🇮🇹🌟❤️🌟💋🌟🌟 (@valeriamarini)

Valeria Marini ha raggiunto un importante traguardo su Instagram, quello del numero dei follower che ha superato un milione. Dato che conferma la popolarità dell’ex compagna di Vittorio Cecchi Gori, che adesso appare in tutta la sua straordinaria forma fisica anche sui social. Non pochi i post che pubblica e che non passano inosservati grazie alla sua freschezza fisica che è rimasta intatta negli anni, e soprattutto alle sue curve bollenti che fanno impazzire i follower. Insomma, non c’è una foto della showgirl che non faccia il classico giro del web e che non catturi piogge di like e di commenti. Cosa che è accaduta anche nell’ultimo post, che abbiamo pubblicato sotto per lasciare a voi i commenti, e che ha mostrato un fisico da urlo ai follower. In evidenza il suo lato b, con un perizoma sottilissimo che non ha coperto quasi nulle. Il classico scatto che infiamma i follower che anche in questa occasione non hanno fatto mancare il loro gradimento a suon di like e commenti.