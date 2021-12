Vediamo meglio insieme alcune ricetti davvero veloci ed ottime per il giorno di Natale, che vi lasceranno senza parole.

Iniziamo con il dire che il Natale è sempre più vicino, e con lui anche il dubbio su cosa mangiare a cena o al pranzo del 25.

Cerchiamo quindi di vedere alcune ricette molto veloci e semplici che possono farci fare un’ottima figura e che non richiedono molto tempo.

Diciamo che molto spesso vogliamo trovare qualcosa che sia gustoso e allo stesso tempo nemmeno troppo costoso.

Idee per il pranzo di Natale e non solo, super veloci

Vi proponiamo quindi come prima idea, le lasagne ai frutti di mare, possiamo, per velocizzare comprare la sfoglia già fatta, e poi aggiungere della besciamella leggera e successivamente dei frutti di mare.

Se invece non amiamo in modo particolare i frutti di mare, possiamo optare per il salmone, preparando sempre prima tutto e poi riscaldando quando ci occorrono a tavola.

Possiamo fare anche le lasagne ai carciofi e formaggi se volete mangiare un primo piatto diverso e vegano.

Possiamo quindi preparare i carciofi in padella e passarli poi in un passaverdura per ottenere una buonissima crema da utilizzare sulla nostra amata lasagna.

Aggiungiamo poi sempre un po’ di besciamella ed ovviamente una generosa spolverata di parmigiano.

Un’altra idea può essere un’ottima lasagna in bianco con zucchine e provola, un piatto che sicuramente farà un figurone a tavola.

Se volete un sapore molto più deciso potete mettere la provola affumicata, e poi informare per circa 30 minuti a 200 gradi.

Possiamo provare anche con un’ottimo piatto di cannelloni ripieni, possiamo farli con ricotta e spinaci, con il pesce o con quello che più preferite.

Anche questo piatto si prepara con grande anticipo ed è ottimo, in base alla variante che scegliete, sia per grandi che per i piccoli.

Altro piatto squisito è la pasta al forno napoletana, ovvero un piatto super classico che piace a tutti e che mette tutti d’accordo.

Inseriamo nel sugo anche delle polpettine di carne macinata anche mista, per rendere tutto più saporito, ed ovviamente non lesinate con il parmigiano da spolverare sopra.

Possiamo utilizzare come forme di pasta, gli ziti, i paccheri o i rigatoni e avranno tutti un’ottima riuscita.

Altro consiglio per un ottimo primo è la pasta e zucca al forno, una scelta leggere ed ottima che va bene anche per il 25 dicembre.

Per la zucca mettetela nel brodo vegetale e poi frullate il tutto, tagliate il caciocavallo a pezzettino e la besciamella, e non dimenticate anche in questo caso un’ottima spolverata di parmigiano.

Un’altro consiglio sono le crespelle con radicchio e noci, un piatto decisamente più rustico, se così possiamo dire ma dal sapore assolutamente rustico.

Sfumiamo il radicchio con il vino ed uniamo una crema con un profumo di noce moscata e questo farà tutto il resto.

Se vogliamo possiamo fare anche la versione vegana mettendo il latte di soia e l’olio di semi, fidatevi nessuno si accorgerà di nulla.

Un’altro spunto sono i ravioli di gamberi, una pasta ottima che è sempre molto amata da tutti.

All’interno dei ravioli mettiamo gamberi scottati e cavolo verza, questo farà si che il sapore sia ottimo ed amato da tutti, condiamoli con i pomodorini e sono un’ottima alternativa anche per la cena del 24 dicembre.

Un piatto tradizionale sono anche i tortellini in brodo, una preparazione che piace a tutti, in questo momento di feste, dove potete prepararli anche in casa, sia il brodo che i tortellini.