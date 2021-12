Test: la lettera che vedi indica il tuo QI e la tua personalità

Nuovo test, la prima lettera che vedi nell’immagine potrebbe indicare non soltanto il tuo QI, ma anche la tua personalità: mettiti in gioco.

I test online, proponendo alcune immagini, mettono spesso alla prova la nostra abilità d’osservazione con giochi ottici, oppure vanno a scavare nel profondo rivelandoci alcuni lati della nostra personalità.

Questo nuovo test proposto combina le due cose, sfidando non soltanto il nostro occhio, ma anche dandoci delle indicazioni sul nostro QI e persino sulla nostra personalità.

Qual è la prima lettera che vedi nell’immagine proposta? Tieni a mente la risposta e continua a leggere per scoprire cosa potrebbe dire: il risultato potrebbe davvero essere sorprendente.

Test, la prima lettera che vedi svela il tuo QI e la tua personalità

Guardando l’immagine, avrà sicuramente visto una delle lettere presenti nei vari cerchi, formate dai pallini colorati che si vedono; ma qual è la prima che è saltata al tuo occhio? La risposta (basata su suggestioni e non su fondamenti scientifici) potrebbe svelare il tuo QI e alcuni lati nascosti della tua personalità.

Lettera X

Se hai visto a primo impatti la lettera X, allora è la tua intelligenza emotiva che spicca subito in te; riesci a capire in anticipo i pensieri degli altri, immedesimandoti anche nelle loro emozioni e agendo di conseguenza.

Nessuno è migliore di te nel dare consigli, per questo il tempo che si passa in tua compagnia è prezioso; riesci sempre a far sentire meglio gli altri, anche quando stanno attraversando un periodo buio. Il tuo QI è compreso tra 163 e 188, quasi un genio!

Lettera A

Chi ha visto la lettera A eccelle nell’intelligenza creativa; tu che hai visto la lettera probabilmente riesci ad imparare molto in fretta, così come ad adattarti ad ogni nuova circostanza.

Ogni ambito artistico ha su di te un grande ascendente, anche se spesso le persone che ti circondano non capiscono a fondo il tuo amore per la poesia, la musica e per l’arte; hai grandi doti comunicative e sai sempre convincere gli altri con le tue argomentazioni. Il tuo QI è compreso tra 163 e 178, un punteggio più che soddisfacente.

Lettera H

Se hai visto la lettera H, dovresti essere una persona con una forte leadership, molto rispettata e a tratti anche temuta dagli altri; hai l’aria di chi riesce sempre a soddisfare i propri desideri.

Anche quando non vuoi metterti in prima linea, gli altri ti coinvolgono usandoti come scudo e protezione; la vita è guidata dalla tua intelligenza, con un QI che sfiora 183 di punteggio.

Lettera Y

Hai visto per prima la lettera Y? Allora rientri nel 25% della popolazione. Sei una persona dal cuore grande, che fa della gentilezza la sua migliore virtù; le persone riescono a confidarsi con te, considerandoti un vero leader.

Il tuo esempio è fondamentale anche per i più piccoli e, nonostante magari tu pensi il contrario, non sei carente anche d’intelligenza: il tuo QI è infatti riscontrabile in un punteggio tra 166 e 180.

Lettera E

Se hai visto la lettera E, sei una persona che riesce ad ottenere la stima di tutti, anche di chi solamente ti conosce di vista; la tua anima è gentile, riesci a provare compassione per tutti ed hai un cuore puro pieno di buone intenzioni.

Dove ci sei tu regna sempre una grande calma, riesci a portare serenità anche nelle atmosfere più tese: tutti amano la tua compagnia perché, quando ci sei, tutti si sentono molto meglio. Il tuo QI si aggira intorno ad un punteggio di 190: un vero genio!

Lettera P

Infine, potresti aver visto solamente la lettera P: hai visto questa lettera? Allora sei una persona con tantissime virtù, non hai paura di nulla e sei molto curioso, riuscendo ad adattarti a tutto e trovando sempre la forza anche nelle situazioni più complicate.

Hai fiducia nelle tue capacità, il che ti porta ad affrontare sempre nuovi sfide, per quanto queste possano inizialmente sembrare difficili; ancora potresti non aver sviluppato pienamente le tue capacità, ma il tuo QI potrebbe arrivare vicino ad un punteggio di 200, un valore altissimo.