Test: la prima cosa che vedi, rivela cosa ti manca in amore

Vediamo insieme con questo semplice e veloce test che cosa ci manca in amore, e cosa possiamo fare per sistemare tutto.

A tutti noi piace passare qualche minuto in totale relax e magari bere qualcosa di caldo, dato le temperature particolarmente fredde.

E con i test possiamo rilassarci e scoprire anche qualcosa su di noi che magari non pensavamo possibile.

Iniziamo con il dire che questi test si basano principalmente su degli stimoli visivi che arrivano al nostro cervello.

Test: cosa vedi nella foto?

Infatti, guardandola nell’insieme, c’è un’immagine che ci colpisce immediatamente e poi vediamo tutti il resto.

In questo caso, in base a cosa vediamo, se il viso di un uomo, quello di una donna, un albero o dei germogli, capiamo cosa ci manca in amore.

Iniziamo subito, ti ha colpito appena vista l’immagine ad inizio articolo il volto di un uomo? Vuol dire che non ti lascia mai andare del tutto, e metti sempre il freno ai sentimenti che provi.

Molto difficilmente chi ti è vicino capisce veramente che cosa provi, e per questo motivo non vivi mai a pieno una relazione sentimentale.

Cerca quindi di esternare un po’ di più quello che c’è nel tuo cuore, anche perchè hai davvero tanto amore da condividere.

Se la tua mente ha notato vedendo la fotografia subito il volto di una donna, sei una persona che ha le idee chiarissime su chi le sta accanto.

Vuoi un compagno, o compagna con il quale condividere ogni singolo istante della tua vita e tutte le mille avventure che vuoi affrontare giornalmente.

Sei stato colpito in un primo momento dal tronco di un albero e non hai visto null’altro? Sei una persona che è in cerca di un compagno come te, ovvero che ama a pieno la libertà e la natura.

Tutti e due dovete avere i propri spazi per poter coltivare le proprie passioni in modo autonomo, anche se sostenersi sempre è un punto cardine della relazione per te.

Nella fotografia ti hanno colpito i germogli? Sei una persona che nella vita di tutti i giorni si stressa con molto facilità, e per questo accanto a te ci deve essere sempre qualcuno che ti coccoli e che ti vuole bene, aiutandoti ad affrontare tutto quello che succede.

Ovviamente ricordiamo sempre che i test non hanno una valenza scientifica ma solamente di passatempo!