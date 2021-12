Fumo: ecco perchè si ingrassa appena si smette

Vediamo insieme per quale motivo appena smettiamo di fumare prendiamo del peso, in base ad un recente studio.

Per chi ha il vizio del fumo, smettere è molto difficile, anche perchè nella stragrande maggioranza dei casi si aumenta di peso.

Cerchiamo però di capire per quale motivo questo accade, anche in base ad un recente studio.

Come sappiamo bene il fumo è una delle principali cause di morte nel mondo, eppure ci sono tante persone che continuano a fumare senza problemi.

Smettere di fumare: ecco perchè si ingrassa

Ma c’è anche chi vuole smettere ma l’aumento di peso, sembra essere un effetto che in tanto faticano ad accettare.

Un recente studio ha dichiarato che questa conseguenza è dovuta all’effetto della nicotina sul microbiota.

Purtroppo però ci sono studi contrastanti, perchè in alcuni casi il micrbiota era alterato mentre in alti casi no.

Ma un dato è emerso, ovvero che le persone che hanno una maggiore possibilità di aumentare di peso, una volta terminato con il fumo, sono le donne, oppure le persone che seguono una dieta non corretta, o che fanno poca se nulla attività fisica, oltre alle persone che hanno fumato veramente tanto nel corso della loro vita.

Quindi, non è precisamente vero che chi smette di fumare aumenta di peso, perchè vanno controllati altri mille fattori.

Spesso, quando i vari fumatori continuano ad usare la sigaretta hanno un peso corporeo perfetto, mentre quando cercano di smettere ecco l’aumento di peso dietro l’angolo.

La nicotina, come sappiamo si trova all’interno delle sigarette e stimola stimola i recettori nicotinici dell’acetilcolina (nAChR), oltre ai nAChR sui neuroni pro-opiomelanocortina e altri neuroni che diminuiscono la nostra voglia di cibo, limitando quindi la sua assunzione.

Questa scoperta che è stata fatta con questo studio ha una importanza incredibile perchè è alla base delle malattie che sono legate al fumo.

Gli integratori alimentari che agiscono nell’intestino potrebbero limitare l’aumento di peso nei fumatori che stanno cercando di smettere ed incoraggiare le persone che vogliono provare.

Insomma l’aumento di peso è legato proprio a dei meccanismi interni del nostro organismo, stando a questo studio, e voi avete smesso ed avete avuto questo “problema”?