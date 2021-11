Katia Riccarelli: Ecco l’assegno che gli versa Pippo Baudo! Incredibile

Sapete quanto versa Pippo Baudo a Katia Ricciarelli? Ecco le incredibili cifre dell’assegno di mantenimento

Katia Ricciarelli è tornata al centro della scena grazie alla sua incredibile e performante partecipazione all’edizione 2021 del Grande Fratello Vip. Si è tornato a parlare della cantante delle sue relazioni d’amore, tutt’altro che noiose!

La cantate si è infatti spesso aperta con gli inquilini e ha raccontato al pubblico a casa alcuni aneddoti della sua relazione con Pippo Baudo. Ma è stata proprio questa passata storia d’amore ad incuriosire oggi i fan: sapete quanto versa Pippo Baudo a Katia Ricciarelli? Ecco le incredibili cifre dell’assegno.

Ecco le cifre dell’assegno che Pippo Baudo versa a Katia Ricciarelli

Il mondo dello spettacolo italiano è fatto si stelle intramontabili e artisti leggendari. Tra questi vi sono sicuramente Katia Ricciarelli e Pippo Baudo. I due, anni fa, sono stati coppia fissa e hanno avuto una storia d’amore tra le più romantiche e chiacchierate dagli italiani.

Katia Ricciarelli sta vivendo sicuramente un momento molto vivace della sua carriera. La partecipazione al Grande Fratello Vip, infatti, sta portando grande entusiasmo attorno alla figura della cantante, che qualche settimana fa si è pronunciata anche sul suo amore segreto con Alberto Sordi.

Ma oggi al centro delle curiosità dei fan c’è la storia tra Pippo Baudo e Katia Ricciarelli, un matrimonio durato 30 anni e che, però, è terminato nel 2004. In tanti oggi si chiedono quanto versa Pippo Baudo a Katia Ricciarelli. Noi vi sveliamo le incredibili cifre dell’assegno.

Ancora oggi, non sono noti i motivi della loro separazione, anche se in molti sarebbero pronti a scommettere che la causa scatenante fu un presunto tradimento di Pippo. Tuttavia, i due sono rimasti in buoni rapporti e Pippo Baudo non si è opposto all’obbligo del versamento dell’assegno economico.

Dopo la separazione, infatti, Pippo Baudo versa mensilmente una somma economica a Katia Ricciarelli. Le cifre incredibili dell’assegno corrispondono a circa 12 mila euro al mese. Una cifra stabilita dal giudice, in linea con il tenore di vita che conduceva Katia Ricciarelli al momento del divorzio.