Se trovate in casa o in giro questo gettone telefonico tenetevelo stretto, vale una fortuna. Vediamo insieme di cosa si tratta e a quanto ammonta il valore della moneta.

In molti si ricorderanno del famigerato gettone telefonico, ormai le cabine telefoniche non esistono più, ma diversi anni fa erano popolarissime, ovviamente prima dell’invenzione del cellulare.

Oggi alcuni conservano ancora i gettoni che servivano per fare le chiamate proprio dalle cabine, ormai sono considerati quasi un pezzo di antiquariato, ma in pochi sanno che queste potrebbero valere molti soldi. Pensate che un singolo pezzo potrebbe arrivare fino a 70 euro e comunque non meno di 10.

Ma vi ricordate ai tempi quanto valevano? se pensato che una cifra compresa tra 10 e 70 euro non sia sufficiente pensate, che ai tempi il costo di un gettone era di 200 lire, oggi circa 10 centesimi.

Vi ricordate come funzionava? si acquistava il gettone e poi si andava a inserire nella cabina telefonica, sperando non ci fosse fila, purtroppo anche ai tempi le telefonate duravano davvero pochissimo, quindi bisognava avere la scorta di gettoni.

Ma andiamo a scoprire il valore dei gettoni telefonici.

Gettoni Telefonici: ecco quanto valgono

Siete curiosi di scoprire quanto valgono i gettoni che avete in casa? ebbene dovete fare molta attenzione perché su ogni moneta ci sarà una sigla diversa ed è proprio in base a quella che il valore del gettone cambia.

Scopriamo quanto potremmo davvero ricavare da un gettone, ovviamente la cifra cambia dal tipo di gettone. le indicazioni sono state fornito da un sito specializzato chiamato moneterare.net, come dicevamo i gettoni si distinguono per un codice composto da alcune cifre:

Gettoni telefonici sigla 7803 > 20 euro

Gettoni telefonici sigla 7704 > 50 euro

Gettoni telefonici sigla 7502 > 10 euro

Gettoni telefonici sigla 7412 > 50 euro

Gettone telefonico sigla 7706 > 12 euro

Gettoni telefonici sigla 8011 > 15 euro

Gettoni telefonici sigla 7901 > 18 euro

Gettone telefonico sigla 7304 > 60 euro

Gettoni telefonici sigla 7110 > 70 euro

Gettoni telefonici sigla 6504 > 45 euro

Voi avete trovato qualche gettone di valore?