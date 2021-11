Le chiavi della macchina possono rappresentare un assist per i ladri. Ecco perché dovresti sempre avvolgerle così

Il furto della propria auto è l’incubo di tutti gli automobilisti. Purtroppo, con lo sviluppo delle nuove tecnologie, cambiano e si evolvono anche le tecniche di furto delle automobili da parte dei ladri. Le chiavi della macchina, in questo caso, possono rappresentare un vero e proprio pericolo.

Soprattutto chi ha la funziona keyless, corre dei rischi sostanziali e le proprie chiavi della macchina possono rappresentare un vero e proprio assist per i ladri di auto. In questo articolo ti spieghiamo perché dovresti sempre avvolgere le chiavi della macchina così.

Chiavi della macchina nell’alluminio: una soluzione efficace

“Fatta la legge trovato l’inganno”, funziona più o meno così anche per quanto riguarda i furti delle auto. Più la tecnologia si evolve e si sviluppa, più le tecniche di furto si evolvono anch’esse e si adattano ai moderni sistemi di sicurezza.

LEGGI ANCHE –> TEST: DOVE SI NASCONDE IL LEOPARDO? IN POCHISSIMI CI RIESCONO

L’allarme dei furti delle auto è sempre presente e in tutto il continente europeo, negli ultimi anni, si è assistito ad un considerevole aumento dei furti delle automobili. In particolare, le auto con la funzionalità keyless sembrano essere le preferite da parte dei ladri.

La funzionalità keyless è un sistema presente in molte auto, la cui funzionalità è regolata dalla presenza di un microchip che possiede un codice univoco sincronizzato con il sistema di sicurezza dell’auto. Lo stesso codice è presente nelle chiavi dell’auto che, quando sono vicine alla macchina, ordina l’apertura delle portiere.

I ladri più evoluti hanno trovato un modo molto acuto per aggirare questo sistema e utilizzare i suoi punti deboli utilizzando le chiavi della macchina con sistema keyless. Attraverso un trasmettitore, i ladri riescono ad amplificare il segnale radio emanato dalle chiavi e ad aprire facilmente le portiere.

In questo caso, una delle più grandi riviste automobilistiche in Svezia, Vi Bilagare, raccomanda fortemente di avvolgere le chiavi della macchina in un foglio di alluminio. Questo materiale, infatti, riesce a creare uno schermo che blocca le onde radio (essenziali per la strategia dei ladri).

LEGGI ANCHE –> TERMOSIFONI: COME REGOLARLI CON LE VALVOLE PER RISPARMIARE

Anche la polizia (svedese anche in questo caso) è tra le promotrici di questa soluzione e ha incoraggiato la strategia delle chiavi della macchina avvolte in un foglio di alluminio, affermando che in questo modo per i ladri sarà più difficile captare il segnale radio e rubare l’auto.