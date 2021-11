Vediamo meglio insieme che cosa succede nel nuovo appuntamento odierno per quanto riguarda la soap opera Love is in the air.

Come tutti i giorni, fortunatamente, abbiamo modo di vedere un nuovissimo appuntamento per quanto riguarda la soap opera turca.

Oggi 4 novembre, vediamo cosa succederà intorno allo studio della ArtLife, dove le vicende sono sempre più intrecciate tra di loro!.

Iniziamo con il dire che Ayfer, Aydan e Seyfi stanno componendo un’unica squadra per cercare di far tornare finalmente insieme Serkan ed Eda.

Serkan e Eda vengono drogati

I tre hanno infatti deciso di acquistare una potente pozione con il quale è possibile togliere il malocchio ai due giovani.

Ovviamente il tutto deve essere fatto prima che la bella Eda sposi Deniz, e sopratutto quando devono bere la pozione Eda e Serkan devono essere da soli.

Iniziamo quindi a pensare come possono fare, ecco che arriva l’idea, Aydan chiama disperata il figlio, dicendo che non vuole uscire dalla stanza, perchè ha un fortissimo attacco di panico.

Serkan ovviamente si precipita, ma la donna le chiede di portare anche Eda, in modo tale che si possa calmare.

La ragazza, ovviamente si precipita per aiutare la donna, o meglio ex suocera, che appena la sente arrivare esce dalla stanza.

Aydan, Ayfer e Seyfi, offrono alcuni dolci ed una tisana per ringraziarli, che sono ovviamente pieni di questo potente filtro che hanno acquistato.

Eda e Serkan , quindi, vengono praticamente drogati senza sapere nulla di quello che stava accadendo realmente.

La pozione, che l’erborista gli ha venduto, sembra funzionare, perchè completamente rilassati parlano a cuore aperto, e sono sempre più uno vicino all’altro.

Ma qualcosa succede, ovvero Aydan, Ayfer e Seyfi, interrompono il momento magico, perchè anche loro, per sbaglio hanno assunto la pozione.

Non ci resta che attendere la puntata di domani per vedere che cosa succederà, sempre intorno alle 16.55 su Canale 5.