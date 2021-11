Arrivano le anticipazioni di The Good Doctor5. Mateo Rendón Osma esce di scena in maniera incredibile. Ecco cosa è successo

Mateo Rendón Osma è uscito di scena tra il silenzio e la non curanza di tutti, nonostante da tempo fosse stato indicato come uno dei personaggi principali della quinta stagione di The Good Doctor. Secondo le precedenti indiscrezioni di TvLine, infatti, nel corso del quinto episodio, Mateo Rendón Osma ha abbandonato le corsie del St. Bonaventure Hospital.

L’addio è stato caratterizzato dalla freddezza del gesto, non ci sono state scene dedicate o frasi di saluto. Semplicemente, Osma è uscito di scena. Il chirurgo ha fatto ritorno in Guatemala e questa sembra essere un addio permanente.

Audrey Lim chiude definitivamente la sua relazione con Mateo Rendón Osma

L’uscita di scena di Mateo Osma si è rivelata tale quando Audrey Lim lo ha invitato a non tornare più in America, a meno di motivi di lavoro. La comparsa di Rosa, l’ex fidanzata del chirurgo, ha infatti mischiato le carte in tavola e, dopo il confronto con Audrey Lim, è parso evidente che il chirurgo preferisce di gran lunga la sua carriera.

A questo punto Audrey, messa in allarme da Rosa, ha deciso di valutare come totalmente inaffidabile Mateo e si è convinta a chiudere qualsiasi tipo di rapporto mandando un inequivocabile messaggio: “Se torni per lavoro, ci vediamo giovedì. Se torni per me, non farlo”.

L’addio di Mateo Rendón Osma è un grave colpo per la serie tv che stava macinando un successo dopo l’altro e che ora dovrà fare i conti con un’assenza importante. La motivazione di questo addio, infatti, è un mistero e per ora dagli autori non è trapelato nulla.

La produzione di The Good Doctor ha infatti deciso di rinunciare alla figura del personaggio di Mateo Rendón Osma e, per ora, non c’è alcuna motivazione ufficiale a riguardo. Ma la reazione di Audrey non fa altro che confermare la definitiva scomparsa del personaggio.

Il ruolo di Osvaldo Benavides, l’interprete di Mateo Osma, era andato sempre crescendo nella serie. Dopo la sua apparizione nella terza puntata, era diventato ormai un personaggio principale, ma ora sembra aver detto addio alla serie e dietro a questa decisione potrebbe esserci anche del malcontento da parte di una delle due parti.