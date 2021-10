Loredana Lecciso: sta perdendo i chili che aveva accumulato, eccola!

La bella Loredana Lecciso sta smaltendo i chili che aveva accumulato e in un’intervista spiega perché aveva preso peso

Prendere qualche chiletto di troppo è assolutamente normale, ma quando sei Loredana Lecciso anche questo può fare notizia. La compagna del cantante Al Bano è sempre bellissima e possiede un fascino invidiabile, ma nell’ultimo periodo ha ammesso che il suo peso è aumentato un po’.

È stata la stessa Loredana a parlarne e a spiegare che ultimamente sta perdendo i chili che aveva accumulato in quest’ultimo periodo. La bella showgirl ha spiegato cos’ha fatto lievitare il suo peso e come sta tornando in forma.

Loredana Lecciso, ecco come sta perdendo i chili che aveva accumulato

Loredana Lecciso è abituata ad essere al centro dell’attenzione e del gossip, la bellissima compagna di Al Bano ha sempre avuto i riflettori puntata su di lei, in quanto bellissima showgirl e personaggio che regala sempre grandi emozioni ai suoi fan.

LEGGI ANCHE –> SANREMO 2022: CAMBIA TUTTO, ECCO LE NUOVE REGOLE

Nelle ultime settimane, la bella Loredana è stata al centro del “chiacchiericcio” che la davano vicina ad una possibile partecipazione alla nuova edizione del Grande Fratello Vip. Nonostante il grande interesse da parte dei fan, Loredana ha deciso di declinare e dedicarsi alla sua vita privata e sulla famiglia.

In occasione di un’interessante intervista concessa al settimanale Nuovo Tv, la Lecciso ha confessato di aver guadagnato qualche chiletto, soprattutto nel periodo di lockdown e delle varie chiusure. La showgirl ha spiegato che si sta dando da fare per “smaltire i 6 chili di troppo” accumulati durante l’anno.

La biondissima showgirl, molto amata dai suoi fan e dai suoi followers che la seguono sulla pagina Instagram ufficiale, ha ammesso che c’è ancora molto da fare per mettersi in forma e che “le passeggiate nel bosco non sono bastate per perdere peso”.

LEGGI ANCHE –> MILLY CARLUCCI E LA SEPARAZIONE DAL MARITO ANGELO, LA CONFESSIONE DOPO ANNI

La certezza è una sola: Loredana Lecciso è sempre bellissima e lo sarà ancora di più appena raggiunti i suoi obiettivi di fitness. Del resto, come si fa a non capirla: tutti noi siamo stati chiusi in casa per parecchio tempo e un enorme numero di persone ha accumulato qualche chiletto per via delle chiusure. Quindi coraggio Lore, siamo tutti con te!