Milly Carlucci e la separazione dal marito Angelo, la confessione dopo anni

La triste verità di Milly Carlucci sulla separazione dal marito Angelo. Ecco la confessione della conduttrice dopo anni

È certamente la padrona di casa di Rai 1. Milly Carlucci ha appena debuttato sul primo canale con il suo programma di successo “Ballando con le Stelle”. La presentatrice è la punta di diamante dei programmi in prima serata targata Rai ed è amatissima dal pubblico.

Oltre al grande successo della prima serata di “Ballando con le Stelle”, a tenere banco oggi è la vicenda sulla presunta separazione della bella Milly da suo marito Angelo. La notizia della separazione non è mai stata chiara ai fan, ma oggi arriva la confessione dopo anni. Ecco cosa è successo.

Milly Carlucci e la separazione dal marito, ecco cosa è successo

La bella Milly Carlucci è tra le presentatrici più amate nel mondo dello spettacolo italiano. Sempre sorridente e preparatissima, la bionda di origini abruzzesi è tra le migliori conduttrici in circolazione. La sua carriera è iniziata con “L’altra domenica”, di Renzo Arbore, e da lì non si è più fermata.

Il 16 ottobre ha debuttato con la nuova edizione di Ballando con le Stelle. La stagione si è subito rivelata una grande successo, grazie ai blasonati concorrenti in gara, come Sabrina Salerno e Morgan e, soprattutto alla meravigliosa conduzione di Milly Carlucci.

Oggi a far notizia non è l’avvio della nuova stagione del talent show, ma la famosa notizia della presunta separazione di Milly Carlucci dal marito Angelo. La presentatrice è infatti sposata con Angelo Donati dal 1985. I due si sono molto amati e oggi hanno due figli, Angela Krystle e Patrick.

La coppia si è amata tantissimo e il loro amore non è mai vacillato. Ma anche per loro ci sono stati momenti difficili. Un sito di Panama, infatti, aveva diffuso la notizia della separazione della coppia. Secondo il giornale, Milly Carlucci aveva deciso di produrre creme di bellezza, nonostante la contrarietà del marito che aveva deciso di lasciarla.

In fondo all’articolo c’era un form da compilare per ordinare la crema in questione. Come ha dichiarato Milly Carlucci, la vicenda si è rivelata “Una bella truffa che abbiamo deciso di denunciare alla Polizia Postale”. I due, infatti, non si sono mai separati e l’amore tra Milly Carlucci e Angelo Donati continua ancora oggi.