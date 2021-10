Esplode il gossip in casa La7: Massimo Giletti e Claudia Gerini stanno insieme? I due sono stati pizzicati a Roma, ecco la foto!

Potrebbe essere nato un nuovo amore tra i protagonisti dello spettacolo italiano. Massimo Giletti e Claudia Gerini, infatti, sono stati pizzicati insieme mentre passeggiavano tra le vie di Roma centro. A rivelarlo alcune foto pubblicate dal magazine settimanale “Chi”.

La notizia ha fatto impazzire il web, tanto da far esplodere l’entusiasmo di tanti. L’ipotesi che tra i due stia per nascere qualcosa (o sia già nata) è assolutamente possibile e cresce la curiosità delle persone su come sia nata questa (ancora non ufficiale) storia d’amore.

Claudia Gerini e Massimo Giletti stanno insieme? Ecco la verità

È bastata una foto scattata davanti alla fontana di Trevi per scatenare la curiosità dei fan più accaniti. Claudia Gerini e Massimo Giletti, infatti, sono stati pizzicati dai paparazzi di “Chi” mentre passeggiavano e chiacchieravano, solo loro due.

Lo scatto ha fatto immediatamente scalpore e ha scatenato la curiosità su quello che potrebbe essere nato tra i due. In tanti, infatti, sperano che tra Massimo Giletti e Claudia Gerini sia effettivamente scoccato qualcosa e la foto pubblicata davanti al famoso monumento romano potrebbe essere un indizio valido.

Sì, perché Claudia Gerini è tornata single da poche settimane, dopo essersi lasciata con il suo ex fidanzato, Simon Clementi. Proprio per questo le possibilità che il presentatore e l’attrice possano mettersi insieme crescono di molto.

I due, notoriamente molto amici, si sono dati appuntamento in tarda serata per una passeggiata in centro. In molti hanno notato la bella coppia, tanto da chiedere anche degli autografi. Da quanto ne sappiamo, non ci sono stati scambi amorevoli, ma si è trattato solamente di una chiacchierata amichevole.

Per ora, quindi, non ci sono stati ulteriori sviluppi riguardo la romantica passeggiata, ma in tanti aspettano novità (o annunci ufficiali) su quella che potrebbe essere una straordinaria coppia di due giovani professionisti del mondo dello spettacolo.