Ritorna la nuova stagione di Imma Tataranni 2. Ecco le anticipazioni del poliziesco che ha avuto un enorme successo in Italia

Finalmente ritorna Imma Tataranni. La seconda edizione della serie tv made in Italy è pronta a ripartire e i fan della serie non vedono l’ora di guardarla. Insieme alla notizia del grande ritorno del poliziesco, arrivano anche interessanti anticipazioni su quella che sarà la nuova stagione.

La curiosità dei telespettatori e amanti della serie cresce ogni giorno di più, nell’attesa che arrivi martedì 26 ottobre, giorno in cui alle 21 e 25 su Rai 1 tornerà la fiction. Ci sono numerosissime novità in serbo e oggi possiamo fornirvi alcune anticipazioni che sicuramente non ti aspettavi.

Imma Tataranni 2, ecco le anticipazioni

Martedì 26 ottobre alle ore 21:25, su Rai 1 arriva Imma Tataranni. La serie tv, amatissima dagli italiani ripartirà con l’autunno e in “fresco” ci sono tantissime novità che stravolgeranno la fiction e terrà incollati milioni di telespettatori. Eccone alcune.

Ovviamente, ci sarà ancora Vanessa Scalera nei panni di Imma Tataranni, la bellissima Sostituto procuratore. Le anticipazioni parlano di un rapporto con la figlia che si complica sempre di più. Tra le due il rapporto diventerà più difficile e inizieranno storie sentimentali della figlia che non andranno bene ad Imma.

La stessa Vanessa Scalera ha rilasciato alcune dichiarazioni che rivelano numerose anticipazioni sulla serie tv. Vanessa ha parlato di un’Imma ancora “incasinata” per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, mentre Calogiuri resta molto intimorito dalla sua figura.

Anche il marito di Imma, Pietro, interpretato da Massimiliano Gallo, sarà uno dei protagonisti principali della seconda stagione di Imma Tataranni 2. Vanessa Scalera ha definito il marito Pietro come un “contraltare di Imma”, in quanto hanno un carattere totalmente diverso e, Pietro, riesce a bilanciare il carattere estroverso di Imma.

Non resta quindi che aspettare martedì 26 ottobre 2021 dove, alle 21:25 su Rai 1, tornerà finalmente sul piccolo schermo la seconda stagione di Imma Tataranni 2. Non mancheranno di certo le sorprese e i colpi di scena.