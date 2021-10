Ecco di quale malattia soffre e perché sta male Kate Middleton, duchessa di Cambridge e moglie del Principe William

Sapevate che Kate Middleton, duchessa di Cambridge e moglie del Principe William e futuro erede al trono soffre di una patologia? Non tutti, infatti, erano al corrente della malattia di cui soffre Kate e che spesso la fa star male.

Anche nella famiglia reale, infatti, ci sono problemi comuni e la vita dei principi William e Kate è a volte resa difficile da alcune difficoltà. La bella Kate, infatti, ha spesso problemi con una patologia e i duchi reali devono affrontarla come tutti.

Kate Middleton, ecco di cosa soffre

Secondo indiscrezioni molto affidabili, infatti, Kate Middleton soffre di una lieve patologia chiamata cinetosi. Dal nome potrebbe sembrare qualcosa di sconosciuto e molto preoccupante, ma in realtà si tratta di un problema comune di cui molti soffrono: il mal d’auto.

Secondo molteplici fonti, la Duchessa di Cambridge convive da molto tempo con questa patologia, che spesso la costringe a dover rimandare viaggi o ad affrontare tratti lunghi di strada con grande difficoltà. Anche i reali, dunque, hanno problemi comuni.

Ma cos’è la cinetosi? Si tratta di un disturbo a livello neurologico che si “attiva” nelle persone durante gli spostamenti bruschi o irregolari del nostro corpo. Questo comporta un ulteriore disturbo a livello dell’apparato vestibolare e del sistema nervoso parasimpatico.

Com’è noto, i sintomi più comuni e diffusi di questa patologia sono giramenti di testa, nausea e vomito, fino a disturbi dell’addome e dello stomaco e diaforesi, ovvero una sudorazione eccessiva e prolungata nel tempo.

Purtroppo ci sono anche casi più gravi, che a volte comportano un brusco abbassamento di pressione, mal di testa e disidratazione. Nonostante non sia una patologia grave è consigliato rivolgersi al medico nei casi di disturbi cardiovascolari.

A quanto pare, quindi, la bella Duchessa di Cambridge deve fare i conti con questo fastidioso disturbo che, tuttavia, è riuscita a tenere nascosto per molto tempo. Una patologia non grave dunque, ma che rappresenta ugualmente un fastidioso problema per la famiglia reale.