Belen e Antonino crisi? Vediamo il motivo della sparizione dai social

Voci insistenti parlano di Belen e Antonino in crisi. Sarà così? Ecco il motivo per cui la coppia è sparita dai social

Si moltiplicano di ora in ora voci insistenti che vogliono Belen e Antonino in crisi. I due starebbero attraversando un periodo di grandissimo stress che hanno portato i due ad abbandonare i social. Ma davvero i due sono in crisi e la situazione è seria?

I neo genitori di Luna, infatti, hanno deciso di sparire dai social network per affrontare questo difficile momento di stress e, a quanto pare, i due sarebbero in crisi. Ecco cosa è successo e quali sono i motivi della sparizione dai social dei due.

Belen e Antonino in crisi? Ecco il motivo

A quanto pare non tirerebbe una grande aria in casa Belen, dove la bella modella argentina e Antonino Spinalbese sarebbero in crisi nera. I due hanno infatti deciso di cambiare il loro approccio ai social. Noi vi spieghiamo il motivo di questo gesto.

La coppia è attivissima sui social e da tempo condivide contenuti di foto e video insieme, da cui si possono apprezzare scene di vita quotidiana della coppia. L’hair stylist e la bellissima showgirl argentina sono ormai coppia fissa, ma da qualche tempo i due sembrano non apparire più social.

In realtà non hanno cancellato i propri profili e smesso di pubblicare, anzi. I due sono ancora molto attivi e continuano a pubblicare contenuti, ma non lo fanno più insieme e questo ha attirato l’attenzione dei fan. In tanti, infatti, hanno iniziato a parlare di una possibile crisi tra i due, ma per ora questa tesi non ha ancora trovato conferma.

Antonino ha infatti iniziato ad interagire moltissimo con i suoi fan, ma lo sta facendo da solo e senza mostrarsi accanto a Belen. I più maliziosi parlano di crisi, ma c’è invece chi pensa che i due abbiano deciso d’accordo di mostrarsi, per ora, da soli, aiutando Antonino Spinalbese a crearsi un’immagine pubblica propria.

La costante interazione con i suoi fan, da parte di Antonino, può essere infatti indice di un inizio di strategia comunicativa sui social che mira a far accrescere la popolarità dell’hair stylist. Insomma, non ci resta che aspettare e vedere come si svilupperà la relazione tra Antonino Spinalbese e Belen Rodriguez.