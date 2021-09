Joele cacciato da Uomini e Donne: arriva la verità della corteggiatrice Ilaria

Joele Milan cacciato da Uomini e Donne. Adesso arriva la verità della corteggiatrice Ilaria: “Siamo stati fraintesi”

L’ultima registrazione di Uomini e Donne avrebbe regalato grandissimo spettacolo. Secondo numerose fonti Maria De Filippi, padrona di casa del programma, avrebbe cacciato uno dei nuovi tronisti di questa stagione: Joele Milan.

Sempre secondo le stesse fonti, il motivo della rabbia della De Filippi sarebbe la scoperta di un presunto accordo stipulato durante il ballo con la corteggiatrice Ilaria Melis. Dopo lo scandalo scoppiato in pochissime ore, però, arriva la verità dalla stessa corteggiatrice.

Joele cacciato da Uomini e Donne, Ilaria Melis chiarisce

Intervistata dalla testata giornalistica Fanpage, Ilaria Melis ha voluto dire la sua sulla vicenda che ha scatenato l’ira di molti. Non succede spesso, infatti, che un concorrente del dating show più famoso d’Italia venga cacciato dalla padrona di casa.

LEGGI ANCHE –> GRANDE FRATELLO VIP: ECCO QUANTO COSTA RITIRARSI DAL PROGRAMMA

Melis ha voluto quindi fornire anche la sua versione dei fatti e, sempre parlando con i giornalisti di Fanpage, ha parlato di alcuni fraintendimenti. La corteggiatrice ha infatti chiarito ciò che le è stato detto da Joele, dicendo che lui aveva ammesso di essere molto preso da lei.

Inoltre, la bella Ilaria ha riferito che Joele aveva già parlato di loro due ai suoi genitori e anche al suo migliore amico. Questo amico di Joele avrebbe infatti consigliato il ragazzo di portare Ilaria fino alla fine del programma. A questo punto, ha riferito Melis “Mi ha proposto di iniziare a seguire il suo amico sui social, perché voleva presentarmelo”.

La corteggiatrice ha inoltre aggiunto di non aver sentito il momento in cui Joele le chiedeva il numero, in quanto in studio c’era molta confusione. Inoltre ha voluto difendere Joele dicendo: “Non ci ho visto del marcio, sapeva di avere il microfono acceso. Credo che la situazione sia stata fraintesa”.

LEGGI ANCHE –> DOC 2 ANTICIPAZIONI: TUTTO SULLA SECONDA STAGIONE

Ilaria ha concluso dicendo che Maria De Filippi ha mostrato a Joele e Ilaria la clip del loro ballo, “Di fatto non ha cacciato Joele”, ma la padrona di casa ha affermato che è impossibile per lei raccontare due persone che si conoscono perché il trono è compromesso.