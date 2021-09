Ecco quanto costa ritirarsi dal Grande Fratello Vip. Lasciare il programma potrebbe costare molto caro e un concorrente svela la cifra

Il Grande Fratello Vip è uno dei reality show più seguiti e amati dagli italiani. Per i telespettatori rappresenta un ottimo momento di svago, mentre per i concorrenti la Casa del Grande Fratello rappresenta un’eccellente vetrina per mettere in risalto il loro nome. Ma sapete quanto costa ritirarsi dal programma?

Non tutti si sono chiesti cosa accadrebbe se un concorrente decidesse di lasciare la casa e non è del tutto scontato che questo possa succedere senza penali economici. In passato è già successo che qualcuno abbandonasse la casa, ma sapete quanto costa ritirarsi dal Grande Fratello Vip?

Grande Fratello Vip, ecco quanto costa ritirarsi dal programma

Lasciare la Casa del Grande Fratello Vip prima della sua fine, o della propria eliminazione ovviamente si può, ma non è detto che si possa fare senza far scattare alcune conseguenze economiche. Al concorrente che dovesse decidere di abbandonare prima del tempo, infatti, costerebbe caro.

A rivelarlo è stata un’indiscrezione arrivata nelle ultimissime ora da una “soffiata”. In tantissimi, infatti, si sono chiesti quali sono le conseguenze economiche per l’abbandono, dopo che si è diffusa la notizia del presunto ritiro dalla Casa di Tommaso Eletti.

La soffiata è arrivata proprio dalla Casa più spiata d’Italia, con uno dei concorrenti che avrebbe rivelato la presunta cifra da pagare in caso di ritiro anticipato dal Gf Vip. Stiamo parlando di Alex Belli, anche lui inquilino della Casa che sembra saperne un po’ di più sulla questione.

È Novella 2000 a rivelare la notizia per cui, secondo l’attore, che ha parlato della questione con alcuni concorrenti, la cifra da pagare per ritirarsi in anticipo dalla Casa del Grande Fratello ammonterebbe intorno a ben 50mila euro, una cifra non certo indifferente che ha lo scopo di scoraggiare abbandoni imprevisti.

La questione della penale economica è emersa dopo il presunto ritiro di Tommaso Eletti. Secondo alcune indiscrezioni sarebbe infatti pronto all’abbandono, per via delle sue difficoltà nel vivere “da recluso”. Lo stesso Eletti avrebbe rivelato agli altri inquilini le sue difficoltà nel sentirsi a suo agio nella casa e che quindi starebbe valutando il ritiro.