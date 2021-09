Laura Torrisi, che fine ha fatto l’attrice? Eccola dopo l’operazione

Laura Torrisi, vi ricordate dell’attrice ed ex-compagna di Pieraccioni? Eccola dopo l’operazione, gli aggiornamenti.

In molti si ricorderanno sicuramente di Laura Torrisi, attrice catanese che ha raggiunto il successo grazie al Grande Fratello, partecipando all’edizione del 2006 condotta da Alessia Marcuzzi.

Come molto spesso succede, la casa di Cinecittà ha lanciato la donna, che un anno dopo ha preso parte come protagonista a Una moglie bellissima di Leonardo Pieraccioni, attore e regista col quale ha poi iniziato una relazione.

Purtroppo, in questi ultimi anni si è parlato di lei anche per la sua malattia, per cui ha recentemente subito un’operazione; ecco come sta ora l’attrice.

Laura Torrisi dopo l’operazione, come sta l’attrice catanese

Questi ultimi anni sono stati purtroppo molto tormentati per la Torrisi, che si è dovuta sottoporre a diversi interventi a causa dell’endometriosi, una malattia con cui combatte ormai da diverso tempo; ironia della sorte, Laura ha scoperto della malattia proprio con la nascita della figlia Martina.

La situazione ha causato all’attrice non poca sofferenza, facendola cadere anche in depressione; quello dell’endometriosi è purtroppo un problema abbastanza diffuso tra le donne, che causa diversi dolori e condiziona, per forza di cose, la vita di tutti i giorni in maniera negativa.

Recentemente, l’attrice si è dovuta sottoporre ad un nuovo intervento chirurgico che, fortunatamente, è andato per il meglio. Ad aggiornare sul suo stato di salute la stessa Torrisi, che aveva precedentemente parlato del suo imminente ricovero sui social. ha finalmente aggiornato tutti i suoi fan riguardo le sue condizioni di salute attuali.

Poco prima, Laura aveva subito un intervento all’utero che sperava con tutto il cuore fosse l’ultimo, ma purtroppo così non è stato; nonostante questo, si è fatta forza ed ha affrontato la situazione, superando l’operazione e tornando a casa (anche se un po’ dolorante).

L’ultima volta che abbiamo visto la Torrisi in tv è stata nel 2019, con l’attrice, che ha preso parte all’edizione di quello stesso anno di Amici Celebrities; è stata un’allieva nella categoria canto inserita nella squadra blu, capitanata dal tenore Alberto Urso.

La speranza di tutti è che l’attrice possa finalmente stare bene, vivendo una vita serena lontana dalle sale operatorie; piuttosto, tutti vorrebbero vederla di nuovo sul grande schermo, o magari in tv.