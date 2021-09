Uomini e Donne non si smentisce mai: dalle puntate appena registrate risulta che sia accaduto l’ennesimo scandalo. Ecco tutti i dettagli.

Le registrazioni delle nuove puntate di Uomini e Donne stanno continuando in parallelo con la messa in onda e questo ci permette di avere delle anticipazioni su ciò che vedremo nei prossimi appuntamenti. Dalle ultime indiscrezioni, sembra che – nella registrazione svoltasi qualche giorno fa – sia avvenuto un vero e proprio scandalo, sia per il Trono Over che per il Trono Classico.

Prima di tutto, Maria De Filippi ha sbugiardato il tronista Joele, il quale stava tentando di prendere in giro la redazione: durante un ballo in studio – occasione in cui non sapeva di essere ripreso – Joele ha comunicato alla sua corteggiatrice Ilaria che un suo amico aveva iniziato a seguirla su Instagram con lo scopo di farli comunicare in segreto.

Se un tempo la conduttrice avrebbe sorvolato sull’accaduto, dati i continui tentativi da parte dei tronisti di ingannare il programma, questa volta ha deciso di mostrare in pubblica piazza il misfatto del tronista veneto, cacciandolo definitivamente dal programma.

Ma non è finita qui, per quanto riguarda il Trono Over, sembra che sia partito l’ennesimo schiaffo da parte di una dama del parterre femminile.

Anticipazioni UeD: gesto riprovevole del cavaliere napoletano

Dopo il due di picche da parte di Ida Platano, la new entry di questa edizione – Graziano – ha iniziato a frequentarsi con un’altra dama del parterre femminile. Inizialmente sembrava che tra i due ci fosse un forte feeling, tuttavia nelle registrazioni di qualche giorno fa, il cavaliere napoletano ha avuto un atteggiamento riprovevole nei confronti della donna.

Graziano infatti, ha raccontato delle cose a dir poco scandalose: a quanto pare, durante l’uscita della sera prima, la donna ha lasciato le mutandine nella macchina del cavaliere e l’ha provocato in seguito con delle foto intime. Il cavaliere napoletano, come prova delle sue dichiarazioni, ha mostrato le foto a Gianni Sperti, scatenando l’ira della dama che l’ha colpito con uno schiaffo.

Non sappiamo esattamente quale sia stata la reazione degli opinionisti e se la donna in questione abbia confermato o meno il racconto. Sappiamo solo che persino Maria De Filippi sia dovuta intervenire per calmare gli animi.

Ida e Marcello

Completamente diverso invece risulta il resoconto settimanale di Marcello e Ida. Lasciatosi alle spalle il fraintendimento delle scorse puntate – il cavaliere per la troppa stanchezza si era addormentato tra le braccia della dama bresciana – tra i due sembra sia tornato il sorriso e l’armonia.

Ida e Marcello continuano a sentirsi e sono sempre più coinvolti l’uno all’altra. Speriamo a questo punto che questa sia la volta buona per la Platano, la quale negli studi Mediaset ha collezionato non poche delusioni amorose.