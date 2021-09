L’ex tronista, Massimiliano Mollicone ritorna da Eugenia. Sarebbe questa l’ultima indiscrezione dopo la rottura con Vanessa Spoto

Massimiliano Mollicone ed Eugenia Rigotti ritornano insieme? A stuzzicare la curiosità di molti sono alcune segnalazioni arrivate da molte fonti. Massimiliano ha rotto da pochissimo con la sua ex Vanessa Spoto, ma ora sembra intenzionato a riavvicinarsi all’ex corteggiatrice.

Eugenia Rigotti e Massimiliano Mollicone potrebbe presto formare una nuova coppia e le indiscrezioni aumentano di ora in ora. Dopo la rottura con la sua, ormai ex compagna, l’ex tronista è adesso circondato da voci e segnalazioni che lo vedono vicino ad Eugenia, sarà vero?

Massimiliano ritorna da Eugenia? Ecco la verità

Massimiliano Mollicone ha partecipato e completato il suo percorso al programma “Uomini e Donne”, condotto da Maria De Filippi e trasmesso su Canale 5. Durante l’ultima puntata per Massimiliano, il bellissimo tronista di Nettuno ha fatto la sua scelta, indicando Vanessa Spoto.

LEGGI ANCHE –> DOC 2 ANTICIPAZIONI: TUTTO SULLA SECONDA STAGIONE

I due hanno formato subito una bellissima coppia e la loro relazione è andata avanti senza intoppi. Spesso pubblicavano foto e video insieme, dove apparivano con grande leggerezza e disinvoltura. In tanti pensavano che sarebbe arrivata addirittura una convivenza, ma poco dopo i due si sono lasciati.

I due hanno rotto in maniera molto tranquilla e senza alcuna polemica, almeno sui social. Massimiliano ha comunicato ai suoi fan tramite una stories pubblicata sul suo profilo Instagram che i due non erano più felice, e che quindi avevano deciso di lasciarsi.

Ma negli ultimi giorni, alle orecchie dell’influencer Deianira Marzano sono arrivate curiose indiscrezioni che parlano di un possibile ritorno di Massimiliano con Eugenia. Un utente, infatti, ha segnalato di aver visto l’ex tronista in compagnia di Eugenia Rigotti alcune settimane fa nei pressi di Trento.

LEGGI ANCHE –> ILARY BLASI IN DOLCE ATTESA, L’ANNUNCIO IN TV: “C’È POSTO PER UN’ALTRA PERSONA?”| IL VIDEO AMARCORD

Per ora non ci sono state conferme, o smentite, da Massimiliano ed Eugenia. I due, nonostante l’ex tronista non abbia scelto Eugena, sono rimasti in buoni rapporti, e se fosse vero che i due si sarebbero incontrati non è detto che questo voglia significare un riavvicinamento amoroso.