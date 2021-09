Spesso ci capita di essere inseriti in gruppi di Whatsapp poco interessanti: ecco come togliersi il sassolino fastidioso dalla scarpa.

Whatsapp ormai è un mezzo di comunicazione fondamentale per la generazione contemporanea, proprio grazie al suo modo estremamente veloce di contattare il soggetto desiderato. Tuttavia, capita spesso di essere inseriti nelle cosiddette chat di gruppo, le quali a lungo andare diventano invasive e pesanti per gli individui coinvolti.

Molte persone, per non ferire i sentimenti degli altri membri, attuano un comportamento che ad oggi viene definito ‘ghosting‘, ossia sparire completamente da Whatsapp, rifiutandosi di rispondere alle sollecitazioni di tutti coloro che scrivono. La pratica citata, ormai è molto diffusa soprattutto tra i giovani, i quali quando non hanno più voglia di mantenere dei rapporti – invece di affrontare la situazione con il diretto interessato – decidono semplicemente di sparire dalla circolazione.

Eppure, esiste un modo per togliersi dalle temibili chat di gruppo, un metodo che permette di non far accorgere gli altri della propria ritirata – alternativo però al ‘ghosting‘. Scopriamolo insieme.

Whatsapp – lasciare il gruppo senza che nessuno se ne accorga

Ed ecco che siamo arrivati alla risposta al quesito che davvero ci interessa: è possibile togliersi dalle chat di gruppo senza che nessuno se ne accorga? Chi conosce la nota app infatti, è perfettamente consapevole che – nel momento in cui si decide di uscire dal gruppo – Whatsapp avvisa gli altri membri con la frase “Y ha lasciato il gruppo“.

Insomma, addio privacy e, in quel momento, arrivano come sempre le domande sul perché della propria decisione, facendo partire polemiche che, con il metodo che tra poco spiegheremo, sono facilmente evitabili.

Ecco quindi la soluzione al problema: apri Whatsapp, seleziona il gruppo in questione e trascina il dito verso sinistra – clicca su “Informazioni sul gruppo” e scegli l’opzione “Disattiva le notifiche” e il gioco è fatto. Tecnicamente farai ancora parte del gruppo, ma non ti arriveranno più quelle notifiche fastidiose che disturbano la tua quotidianità.

Inoltre, con questo metodo, quando avrai voglia, potrai tornare sulla chat di gruppo e partecipare alle conversazioni con gli altri membri, ma solo ed esclusivamente quando questo di aggrada. Si parla quindi di un metodo alternativo che eviterà di farti sembrare ‘l’asociale scorbutico’ del tuo gruppo di amici o colleghi.