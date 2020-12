WhatsApp, novità per gli utenti: i nuovi aggiornamenti escluderanno alcuni smartphone

WhatsApp è in continuo aggiornamento: ci saranno delle amare sorprese per migliaia di utenti che non beneficeranno di alcune novità

Il sistema di messaggistica istantanea è in costante aggiornamento, con tante novità che potranno non far piacere ad alcuni utenti che utilizzano smartphone non nuovissimi e di ultima generazione. Si fa riferimento agli apparecchi con versione del sistema operativo obsoleti, quindi Android 4.0.3 e iOS 9 che nel 2021 diventeranno obsoleti. Non belle notizie per questi utenti che potrebbero non usare il sistema di messaggistica. Ci saranno degli aggiornamenti a breve inutilizzabili per questi sistemi operativi, e che si concluderanno nel 2021. Una brutta notizia per migliaia di utenti che non riescono a fare a meno di WhatsApp. In tanti lo utilizzano per il semplice scopo comunicativo, ma sono migliaia gli utenti che lavorano in smart working ed utilizzano la messaggistica istantanea per comunicare in modo rapido e sicuro. Anche scambiando dei documenti.

WhatsApp si aggiorna e migliaia di smartphone potrebbero essere seriamente a rischio rottamazione. Dal momento della circolazione della notizia in rete sono stati tanti gli utenti che hanno cominciato a protestare contro questo provvedimento da parte del gestore che in tanti ritengono non giusto. Andiamo a scoprire di quali telefoni si tratta. Parliamo del Samsung Galaxy S2, HTC Desire, Motorola Droid Razr, LG Optimus Black, Huawei Ascend P1 e P1 S. Un bel po’ di marchi e modelli che sono ancora in circolazione sebbene non siano nuovissimi. Va leggermente meglio ai possessori di I-Phone: infatti resterà fuori dalla messaggistica quello di quarta generazione, salvi quelli successivi. Scopriamo adesso le novità che propone WhatsApp: i testi si autoelimineranno dopo un determinato periodo di tempo, con la possibilità da febbraio di criptare alcuni messaggi ed archiviare alcune chat.