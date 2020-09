WhatsApp è il sistema di messaggistica più utilizzato dagli utenti. Esiste un modo per restare anonimi e non mostrare gli accessi agli altri

Parliamo dell’app di messaggistica più utilizzata dagli utenti, non solo in Italia. Che permette non solo di avere delle conversazioni tra persone anche lontane nel mondo. Ma di poter scambiare informazioni di lavoro o di studio, comode e veloci. Il sistema preferito che ha reso gli sms solo un lontano ricordo. Ma anche in questo caso ci sarebbero degli utenti che vorrebbero avere maggiore privacy. Parliamo sia della spunta blu che notifica l’avvenuta lettura dei messaggi. Ma anche gli orari di accesso. Sappiamo bene che esistono ad oggi già degli strumenti efficaci che permettono di eludere queste ‘restrizioni’ di privacy. Semplicemente utilizzando la modalità aereo del nostro smartphone. In questo caso si possono leggere in anonimato i messaggi ma non si garantisce la modalità offline. Per arrivare ad ottenere anche questa opzione ci sono varie app che possono venire in soccorso. Queste applicazioni, facili da scaricare nella sezione Play Store, al momento si possono utilizzare solo per i sistemi Android. E permettono di raccogliere i messaggi da WhatsApp senza aprirlo. Così facendo si risulterà sempre offline senza dover staccare il pacchetto dati per la connessione o connettersi in modalità aereo. L’applicazione che garantisce maggiore affidabilità si chiama Unseen, e può essere utilizzata anche per Messenger Instagram e tanti altri social che vengono utilizzati ad oggi. Uno strumento che in molto potranno scegliere. Ma come detto ad oggi si può utilizzare solo per i possessori di apparecchio con tecnologia Android. In attesa che sarà possibile scaricare l’app anche per gli altri telefoni, si potrà cominciare a mantenere la propria privacy anche rimanendo connessi alla rete. Una buona notizia per chi lamenta una maggiore riservatezza sull’applicazione. Non tanto per i partner che non potranno controllare come vogliono i compagni mariti fidanzati.