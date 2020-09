Melissa Satta in gran forma: la showgirl da spettacolo in giro per Milano

Melissa Satta in gran forma: la showgirl da spettacolo in giro per...

Melissa Satta in gran forma fisica: la passeggiata per le strade di Milano mette in evidenza un dettaglio bollente che esalta i suoi follower

La showgirl ieri ha trascorso alcune ore in giro per Milano, tra shopping e svago. Lady Boateng è apparsa in gran dorma fisica, con un fisico perfetto che non è passato inosservato. Dopo un estate tra famiglia mare e relax è tornata alla vita di tutti i giorni. Continuando i suoi allenamenti personalizzati che le permettono di mantenere una linea che fa invidia a tante donne. Bellissima come sempre, ha postato le foto della passeggiata di ieri su Instagram. Mostrando un dettaglio bollente che non ha lasciato indifferenti i suoi follower. Che la seguono con passione, restando attenti a quelle che sono tutte le novità che la modella e showgirl racconta, anche sulla sua vita privata. Il post che ha pubblicato, con alcuni scatti, è stato un grande successo di like e di commenti sui social. L’ennesima affermazione per lei che rimane ne cuori delle persone anche per un carattere che piace tanto.

Non solo bella ed attraente, Melissa Satta è anche una sportiva convinta. Del resto per mantenere una linea come la sua non basta un alimentazione sana e corretta. Occorre tanto allenamento quotidiano. E quello per lei resta una passione che porta avanti da anni. Anche durante i mesi del lockdown ha sempre cercato di coinvolgere i suoi follower in allenamenti che avevano anche l’obiettivo di far trascorrere meglio le giornate. Cosa che ha continuato a fare poi anche dopo, come si può notare dall’ultimo post che ha pubblicato su Instagram. Prima lo shopping con la gonna che mostra le sue bellissime gambe. Poi il secondo con la foto che mostra il fisico perfetto ed il commento: “Lo sport aiuta il fisico…ma sopratutto la mente”.