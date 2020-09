Alessia Macari, il bikini in barca infiamma i fan: “Che bella che sei”

Alessia Macari si fa apprezzare dai follower di Instagram con un bikini esplosivo che mette in risalto le sue curve che infiammano il web

Lady Kragl ha pubblicato una foto in bikini sulla sua pagina ufficiale Instagram che non è passata inosservata. Fisico perfetto e curve bollenti hanno catturato l’attenzione dei follower che in pochi minuti dalla pubblicazione si sono scatenati con like e commenti di complimenti per la showgirl. La sua è stata davvero un estate ricca di successi sul web. Con i suoi ammiratori che non si sono persi nemmeno un occasione per dimostrare tutto il loro affetto nei suoi confronti. La moglie del calciatore del Benevento, che quest’anno giocherà in serie A, è una showgirl molto apprezzata in televisione. Ma anche sul web sta riscuotendo un grande successo, soprattutto per le sue doti fisiche che fanno impazzire i fan. Come detto l’estate è stata per lei ed i suoi follower davvero bollente. Con tanti scatti pubblicati che hanno esaltato i suoi ammiratori che diventano sempre più numerosi. Anche l’ultimo post che ha pubblicato su Instagram è stato molto apprezzato. Ancora una volta in bikini ha mostrato tutte le sue qualità che fanno impazzire i suoi numerosi fan. Tanti i like ed i commenti per Alessia Macari che fa sognare il web. Il bikini ha contenuto a stento le sue curve abbondanti. Lo scatto in barca ha esaltato i suoi ammiratori che hanno esaltato ancora una volta le sue qualità fisiche. “Che bella che sei” hanno scritto in tanti. Ma anche “Fantastica” “Meravigliosa”. Insomma, per lei davvero gli aggettivi si sono sprecati. Post che in pochi minuti ha raggiunto un numero importante grazie anche ai suoi follower, che sulla pagina ufficiale sono oltre un milione. Grande soddisfazione per la showgirl di origini irlandesi, che è davvero giovane bella e seguitissima.