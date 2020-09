Migranti, si gettano in mare per protesta e il Governo li manda in Sicilia

Un gruppo di migranti a bordo della Ocean Viking si è gettato in mare dopo che Malta ha rifiutato lo sbarco della nave Ong.

Alcuni dei migranti a bordo della nave Ong spagnola Open Arms – riporta l’Ansa – si sono gettati in mare per protesta. Sulla nave, giunta ieri sera davanti al porto di Palermo su indicazione del Viminale, si trovano al momento 278 migranti soccorsi nei giorni scorsi nel Canale di Sicilia. Le motovedette della Capitaneria di Porto e un elicottero della Guardia di Finanza stanno intervenendo per recuperare gli uomini in acqua in attesa di ricevere disposizioni da parte della prefettura per sapere quando e in quale nave saranno ospitati i migranti per la quarantena.

Già nei giorni scorsi – spiega la Repubblica – si erano registrate tensioni a bordo. La situazione è precipitata dopo che malta ha rifiutato lo sbarco. A quel punto 76 persone, in segno di protesta, si sono buttate in acqua. Il governatore della Regione Sicilia, Nello Musumeci – che qualche tempo fa aveva emanato un’ordinanza per far svuotare tutti gli hotspot e i Centri di’ accoglienza dell’isola – è nuovamente intervenuto: “Leggere sui giornali che l’Europa cambia linea sui migranti quando poi tutte le Ong continuano a dirigersi verso la Sicilia, suona come una beffa. E’ la Sicilia che continua a sostenere il peso più grande di questa emergenza”. E ha proseguito rivolgendosi al Governo del premier Giuseppe Conte, da cui era stato ricevuto insieme al sindaco di Lampedusa Totò Martello proprio per trovare una soluzione: “Da mesi chiediamo al Governo centrale di mettere in sicurezza gli hotspot. Il Viminale sembrava essersi svegliato ma ancora passano i giorni, le settimane e non si è visto un solo intervento concreto. Quando le parole diventeranno azioni? Siate veloci presidente Conte e Ministro lamorgese. Veloci come quando impugnate le nostre ordinanze”.

Samanta Airoldi

Fonte: Ansa, Repubblica