Can Yaman e lo scontro con Mara Venier: “vuole cambiare programmazione”

Vediamo insieme che cosa si vocifera per quanto riguarda uno scontro tra il bel Can Yaman di Deaydreamer e Mara Venier.

Il bellissimo attore, Can Yaman è uno degli interpreti per quanto riguarda la soap opera Daydreamer, ma ci sono alcune voci su un possibile scontro con Mara Venier.

Vediamo meglio tutte le informazioni.

Can Yaman e lo scontro con Mara Venier: tutti gli aggiornamenti

Da alcuni voci che stavano circolando sul web, si pensava ad un probabile scontro tra Can Yaman e Mara Venier, per quanto riguarda i programmi della domenica.

Ma non sembra essere così, perchè a partire dal 20 settembre la soap opera che vede protagonista Can, ovvero Daydreamer non ci sarà, perché la rete ha deciso di cambiare nuovamente programmazione.

Mentre per il giorno precedente, l’appuntamento serale, al momento è confermato, andando in onda dalle 14,10 in poi.

Per quanto riguarda, invece, le prossime settimane non è ancora stato deciso nulla, e sul web circola anche una ipotesi con una nuova collocazione oraria.

Forse potrebbe sostituire l’attuale soap Il Segreto, che va in onda tutti i giorni dalle 17,10 in poi.

La serie che vede protagonista il bellissimo Can Yaman è davvero molto seguita, ed in molti attendono con ansia l’appuntamento.

Molti programmi stanno cercando di averlo come ospite, come Maria De Filippi, ma anche la stessa Mara Venier o Barbara D’Urso

Il programma condotto da Mara, ovvero Domenica In, al momento può stare tranquillo perché non ci sarà nessuno scontro diretto, prolungato, con Can Yaman.

E voi quale programma preferite? Vi piace ed avete seguito la soap opera DayDreamers con Can Yaman?