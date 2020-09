Miriam Leone in dolce attesa? Una foto sospetta ed un post pubblicato su Instagram porterebbero a pensare un fiocco in arrivo per lei

L’attrice siciliana sta vivendo un periodo molto positivo della sua carriera artistica. Che l’ha portata ad essere una delle donne più richieste sui set cinematografici. Dal successo a Miss Italia nel 2008 la sua è stata una escalation di popolarità ed impegni lavorativi davanti alla cinepresa. Ma anche la sua vita sentimentale va molto bene. Dal mese di dicembre scorso infatti ha una relazione con Paolo, manager finanziario di cui si sa abbastanza poco. La notizia certa è che i due sembrano essere molto innamorati. Tanto che nei mesi scorsi si era anche diffusa una notizia di un possibile matrimonio in vista. Gossip che la diretta interessata ha smentito per tempo. Giusto per non creare false notizie sul suo conto. Ed avere le attenzioni dei follower e della stampa puntati su di lei. Cosa che in verità già accade normalmente. Bella e preparata, riesce a catalizzare l’attenzione su di se in ogni sua uscita pubblica. Che si tratti di televisione o Instagram poco importa, i fan ed i follower dei social impazziscono per lei. Ammirandola quindi non solo nelle vesti di attrice, ma anche in quelle di bellezza assoluta. Nelle ultime ore il gossip ha puntato di nuovo i riflettori su di lei. Con una notizia che in pochi minuti sta facendo il classico giro del web. Con i follower che sono rimasti a dir poco spiazzati.

Diva e Donna hanno ipotizzato una gravidanza in arrivo per l’attrice siciliana

Miriam Leone nelle scorse ore è stata fotografata dai settimanali Diva e Donna in compagnia del compagno Paolo. Lui lavora a Milano, mentre lei per lavoro è impegnata a Roma. Con l’attrice costretta a dividersi tra le due città per stare insieme al compagno. In una di queste uscite è stata fotografata con il manager. Gli scatti hanno destato qualche sospetto per via di un pancino che potrebbe nascondere una gravidanza. Le rotondità dell’attrice hanno insinuato più di una conferma. Anche perché la diretta interessata qualche giorno fa ha anche pubblicato un post che avrebbe ancor di più fatto riflettere. L’attrice siciliana è molto attiva sui social, e posta tante foto, anche artistiche, soprattutto della sua terra. Per ricordare la sua estate ormai finita ha così commentato: “Grazie estate bellissima, momenti felici, luce (quanta luce!) buon vento. Settembre inizia come un anno nuovo, buoni propositi, semina e irrigazione. Grazie Agosto, per le sorprese sotto la pelle dorata, dentro di me lasci un diamante purissimo e radici nuove. Grazie ❤️ … Buon inizio ❤️”. Un post che potrebbe far pensare a delle novità importanti per la sua vita privata. Con i fan in attesa di una presa di posizione da parte dell’attrice che possa chiarire il tutto.