Benedetta Parodi annuncia una bella novità per lei e la sua carriera che sta vivendo un momento davvero magnifico di successi personali

La conduttrice sta attraversando un bellissimo periodo nella sua carriera. Esperta in ricette e cucina in generale, ha da poco iniziato il suo nuovo programma su La7 “Senti chi mangia” che è già un successo di pubblico. Ma il suo periodo d’oro continua anche con il programma “Bake-Off Italia” e con i social che per lei sono importantissimi. Con i social che interagiscono con la moglie del giornalista Fabio Caressa. Tante le ricette pubblicate con foto e video. Se non bastasse, negli ultimi giorni è uscito anche il suo nuovo libro “Una poltrona in cucina”. La sua grande passione per le ricette ed i fornelli le ha spianato la strada nel mondo della conduzione, facendola diventare un punto di riferimento per i suoi fan. Che possono apprezzare i suoi consigli in televisione e sui social. Ma anche leggendo il suo libro. La notorietà di Benedetta Parodi, zia Bene su Instagram, è arrivata alle stelle. Con i fan ed i follower che stravedono per lei. Che è considerata anche come una bella donna. Simpatica ed affascinante. La sorella di Cristina Parodi sta avendo un successo clamoroso. Che tra l’altro è anche meritatissimo. E’ stata proprio lei ad annunciare, in una conferenza stampa, una partecipazione ulteriore. Si tratta della sua presenza in una radio. “Una novità assoluta per me” ha dichiarato la diretta interessata. Che sarà protagonista da lunedì prossimo anche su Radio Capital in un nuovo programma. Con lei in “Le mattine di Radio Capital” ci saranno Selvaggia Lucarelli e Daria Bignardi. Per un programma che si preannuncia un nuovo successo per lei. E che contribuirà a darle nuove soddisfazioni in quella che rappresenta una passione infinita per lei. Che è quella della conduzione ma anche del mondo del food.