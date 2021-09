Honolulu: Tutti gli ospiti e chi sono i comici del nuovo programma

Sta per debuttare in tv ‘Honolulu’, show comico di Italia Uno. Nel programma saranno presenti anche tante web star e comici: ecco tutti i dettagli!

Una grande novità è in arrivo su Italia Uno: sulla rete Mediaset sta per sbarcare ‘Honolulu‘, che a partire da questa sera accompagnerà ogni mercoledì in prima serata i telespettatori.

Sarà un programma all’insegna delle risate, con tanti ospiti famosi. Ecco di che cosa si tratta.

Le sorprese per questa stagione Mediaset continuano: da stasera, mercoledì 22 settembre, ogni settimana andrà in onda il nuovo programma che promette scintille.

Condotto dall’attrice e showgirl Fatima Trotta insieme all’attore, comico e regista Francesco Mandelli, il programma presenterà monologhi, battute e tanti colpi di scena, con un ritmo frizzante che promette di tenere incollati i telespettatori allo schermo.

Anche gli stessi conduttori si metteranno in gioco in prima persona, esibendosi in esilaranti sketch comici a fianco dei tanti professionisti della risata e agli esordienti che faranno il loro debutto davanti al grande pubblico proprio durante il programma.

Capi-progetto dello show (insieme a Riccardo Sfondrini) e presenti anche nel programma sono i PanPers, duo comico composto da Andrea Pisani e Luca Peracino.

Fulcro del programma è il backstage, dove i conduttori incontrano e scambiano qualche battuta con i comici tra uno sketch e l’altro. In ‘Honolulu’ però tutto ciò che verrà detto nel backstage sarà sentito sia dal pubblico in studio che da quello a casa, rendendo così lo show più dinamico che mai.

Ad affiancare i conduttori ci sarà, per la prima volta in un programma Mediaset, un androide, freddo e spietato, che con una buona dose di cinismo commenterà quello che succede, dando il via a divertenti gag con i conduttori e con gli ospiti delle varie puntate.

Honolulu, i protagonisti

Ospite della prima puntata sarà Filippo Bisciglia, il conduttore dello show di successo ‘Temptation Island’.

Nel nuovo programma di Italia Uno ci saranno anche importanti presenze di web star del calibro di Il Musazzi, Maryna, Ciaolale e Gramuglia.

Il cast di comici prevede invece una lunga lista di nomi: Francesco Cicchella, Herbert Cioffi, Raffaele D’Ambrosio, Alberto Farina, Stefano Gorno, Andrea Paris, Valentina Persia, Herbert Ballerina, i ‘Ditelo Voi‘, Alessandro Bianchi, Enzo e Sal, Fausto Solidoro, Andrea Di Marco, Nando Timoteo, Omar Fantini, Ernesto Maria Ponte, Maria Pia Timo, Roberto Anelli.

Saranno tanti anche i contributi video esterni realizzati appositamente per il programma da i ‘Senso Doppio‘, Marcello Cesena e Peppe e Ciccio.