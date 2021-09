I Ferragnez sono inarrestabili, dopo il documentario sull’imprenditrice digitale, arriva la serie tv sulla coppia italiana più chiacchierata.

E’ ufficiale, a lanciare la notizia è stata la stessa imprenditrice digitale dai suoi profili social: dopo l’uscita del documentario su Chiara Ferragni – ampiamente apprezzato e criticato – arriva la serie tv targata Amazon Prime sulla coppia più amata (e chiacchierata) di questa generazione.

Sono diventati ormai delle icone mediatiche, la fashion blogger e il rapper milanese non perdono occasione di far parlare di sé. Sono spesso soggetti a critiche per il lusso sfrenato in cui vivono, ma allo stesso tempo, vengono largamente apprezzati per la loro tendenza a dire sempre quello che pensano.

Ebbero inoltre un ruolo fondamentale durante la pandemia di COVID-19, proprio per la loro raccolta fondi che permise all’ospedale San Raffaele di aprire il primo reparto esclusivo per i malati di coronavirus.

Oggi, i Ferragnez hanno comunicato sui social il debutto – a dicembre 2021 – della loro serie tv, la quale tratterà proprio le dinamiche familiari nascoste agli sguardi indiscreti dei milioni followers di Instagram. Scopriamo insieme qualche dettaglio in più.

The Ferragnez – La Serie, tutti i dettagli

La serie tv The Ferragnez è stata girata tra la fine del 2020 e l’inizio del 2021 e quindi comprende molte tappe importanti della vita familiare e professionale dei famosi coniugi. Le puntate tratteranno della gravidanza della fashion blogger, della partecipazione di Fedez al Festival di Sanremo con la canzone Chiamami per nome – con Francesca Michelin – e arriveranno alla nascita della secondogenita Vittoria.

Sarà suddivisa in 8 episodi e verrà trasmessa su Prime Video a livello globale a partire da questo dicembre. I Ferragnez sono molto emozionati, soprattutto perché il prodotto entrerà letteralmente nella loro intimità.

Chiara Ferragni e Fedez sono molto attivi sui social e spesso condividono momenti della loro quotidianità insieme ai figli Leone e Vittoria, ma la serie che debutterà tra pochi mesi entrerà ancora di più nel profondo della vita familiare; essa mostrerà il lato più umano dei noti influencer e il dietro le quinte che spesso incuriosisce i fan di un personaggio del mondo dello spettacolo.

Insomma, dobbiamo aspettare dicembre per scoprire cosa hanno in serbo per noi i cosiddetti Ferragnez. Speriamo solo che la serie sia ‘meno propagandistica’ del documentario sull’imprenditrice digitale, in quanto fu proprio questa la principale critica mossa alla Ferragni, in occasione dell’uscita di Chiara Ferragni – Unposted.