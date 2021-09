Beautiful: Eric umilia Quinn? La proposta che non immagini

Vediamo insieme che cosa farà Eric che lascerà tutti senza parole nei confronti della bella Quinn, ed il motivo che c’è dietro.

Da oltre vent’anni abbiamo modo di vedere le varie vicende della famiglia Forrester e non solo che si intrecciano.

Cerchiamo di capire che cosa succederà a breve tra Eric e Quinn, dove sembra esserci un motivo particolare per via di uno scontro.

Iniziamo con il dire che ci manca ancora un po’ prima che avremmo modo di vedere le nuove puntate che arrivano direttamente dall’America.

Eric umilia Quinn? Ecco la proposta strana

Ridge però scoprirà che la Fuller continua a vedere Carter, tenendolo nascosto ovviamente al padre.

Sarà poi direttamente Brooke a scoprire il tradimenti da parte di Quinn con Carter nei confronti di Eric, ed ovviamente non può non dirlo davanti a tutti per il bene del suocero.

Sarà quindi Brooke ha sconvolgere tutti i piani nuziali di Quinn con il capo della Forrester Creations.

Eric, ovviamente dopo aver saputo di questo, caccia immediatamente di casa Quinn mentre per quanto riguarda Carter gli viene concessa una nuova possibilità nella ditta di famiglia.

Con il ritorno di Sheila, però riflette su quello che sta succedendo e strappa le carte del divorzio, e chiede quindi a Quinn di tornare accanto a lui

Ovviamente è completamente all’oscuro del sentimenti che sta nascendo tra la donna ed il bell’avvocato.

Ma dopo vari incontri, decidono di mettere fine al loro amore clandestino per il bene si tutti, ma Quinn viene messe alla prova da un problema di Eric, a livello intimo.

L’uomo infatti ha problemi nell’intimità, ma Quinn non sembra reagire male, ma ecco che durante una cena arriva la proposta strana di Eric.

Chiama Carter in segreto e chiede di unirsi a loro a cena, e sembra non solamente a quella, nasce una vera e proprio proposta particolare.

Propone infatti di continuare a vedersi, a Quinn e Carter, ma mantenendo il segreto su tutta la faccenda.

Facendo in questo modo, la donna non perderà la passione ma nemmeno il matrimonio al quale tanto tiene.

In un primo momento i due sembrano sconvolti ma poi li lasceranno tentare, avendo l’ok di Eric a frequentarsi.

Ridge, che ovviamente non sa nulla, chiede a Justin Barber di spiare Quinn, ed ovviamente gli rivela che i due sono ancora amanti.

Per questo motivo Brooke e Ridge si scaglieranno in modo molto importante contro la Fuller, arrivando anche ad umiliarla.

Eric cercherà di spiegare l’accordo che aveva, ma questo non sembra bastare, perchè secondo loro non avrebbe mai dovuto accettarlo Quinn.

Questa strana idea ha portato la donna verso un vortice di problemi, e non l’ha aiutata come lui pensava.

Chissà quindi cosa ci aspetta per le prossime attesissime puntate della nostra soap opera preferita, Beautiful.