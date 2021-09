Mario Balotelli, chi è la sua ex fidanzata Clelia e perché è finita

Ecco perché è finita tra Mario Balotelli e la sua ex fidanzata Clelia. I due non stanno più insieme, vi spieghiamo perché

Sembra non esserci pace per Mario Balotelli, il forte attaccante ex Milan e Inter non ha ancora trovato la donna giusta con cui vivere una relazione stabile. Sembrava potesse essere Clelia, la sua ultima ex fidanzata e madre di Lion, ma non è andata così.

I due infatti si sono lasciati dopo una lunga relazione e dopo aver dato alla luce Lion, secondo figlio di Balotelli. In un primo momento in tanti credevano (e speravano) che tra i due sarebbe durata, ma non è stato così. Ma ecco chi è Clelia, la ex fidanzata di Mario Balotelli.

Clelia, chi è la ex fidanzata di Mario Balotelli e perché è finita

Clelia è una bellissima ragazza trentenne. La sua città e la sua data di nascita non è mai stata rivelata e le informazioni sui suoi genitori sono sconosciute. Di lei si sa che ha origini svizzere e che è una bellissima modella e banchiera.

Mario Balotelli e Clelia hanno avuto una lunga storia d’amore e in tanti pensavano che alla fine la loro storia potesse trasformarsi in qualcosa di più. Tra foto pubblicate su Instagram e scatti rubati che li ritraevano scambiarsi coccole, i due sembravano molto innamorati.

Il 28 settembre 2017, Balotelli e Clelia hanno avuto un figlio, il piccolo Lion. L’arrivo di un figlio per i due sembrava il passo finale per qualcosa di più grande, ma la storia d’amore è finita del previsto. I due, alla fine, si sono lasciati e non così tanto bene se leggiamo le parole che Balotelli pubblicò su Instagram.

Il calciatore bresciano aveva infatti pubblicato un post contro quelle donne che, a suo dire, volevano fare bambini con uomini ricchi “solo per avere denaro”. Balotelli non ha mai fatto un esplicito riferimento a Clelia, ma a quanto pare tutti sono certi che parlasse della sua ormai ex fidanzata.

La risposta di Clelia non si è fatta attendere, con la modella che ha dichiarato di essere una vittima e, dopo aver parlato di Balotelli come uno che “non si ferma mai”, lo ha accusato di non rispettare le madri e di mentire. Insomma, non proprio un finale di storia tranquilla quella tra Clelia e Balotelli.