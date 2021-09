Vediamo insieme che cosa succederà nel nuovo appuntamento di Una Vita dove Anabel si darà da fare in modo particolare.

Tutti i giorni abbiamo modo di assistere ad un nuovo appuntamento per quanto riguarda l’amata soap opera spagnola, ovvero Una Vita.

Ma oggi sarà un’appuntamento da non perdere per via di un discorso particolare tra due donne, ovvero Anabel e Felicia, vediamo meglio insieme tutti i dettagli.

La donna inizia a sentire come prima cosa tutto il peso di aver costretto la figlia a sposare Ildefonso, anche se Camino non era d’accordo.

Anabel contro Felicia: non le manda certo a dire

Ma sembra che la figlia di Marcos, l’uomo che lei ama, le possa dare una mano, ma tutto questo succede dopo che viene rivelato per errore il segreto di Ildefonso.

L’uomo infatti aveva confessato alla moglie di essere diventato impotente dopo la guerra, per via di un brutto incidente che aveva avuto.

Camino, ovviamente in un primo momento è senza parole, ma poi si mostra gentile nei suoi confronti come sempre, ma commette un errore imperdonabile.

Confessa quello che ha saputo alla sua amica Anabel, che nel momento in cui vede la coppia fingere felicità e vicinanza confessa a tutto il segreto di Ildefonso.

Dopo queste parole, è facile immaginare che Ildefonso ha un duro scontro con Camino per l’accaduto, anche perchè adesso tutta Acacias conosce il suo segreto.

Ildefonso scompare nel nulla, e questo avvenimento lascia senza parole Camino, ma nel mentre avviene un duro scontro tra Anabel e Felicia.

Quest’ultima è arrabbiata perchè la ragazza ha rivelato a tutti le parole della figlia e l’ha messa in forte imbarazzo davanti a tutti la città.

Il padre, Marcos, cerca di far scusare la figlia, ma Felicia mantiene sempre quel suo atteggiamenti di superiorità.

E proprio questo genera una reazione incredibile in Anabel, che si scaglia come un furia nei confronti di Felicia.

Accusandola di aver costretto la figlia a sposare un’uomo che non la potrà mai rendere felice, e dopo il litigio lascia la stanza.

Felicia resta completamente senza parole, e Marcos una volta terminato lo scontro cerca di sistemare la situazione complicata che si è creata.

La donna però inizia ad urlare e cerca di mandare via il futuro marito, ma proprio in questo momento arriva la notizia che Ildefonso è stato trovato morto.