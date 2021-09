Uomini e Donne trono over, chi è e cosa fa Biagio: ex di Isabella e Gemma Galgani

Uomini e Donne trono over, conosciamo meglio il cavaliere Biagio; chi è e cosa fa l’ex di Isabella Ricci e Gemma Galgani.

Grazie al trono over, anche uomini e donne che cercano una seconda giovinezza possono trovare l’amore al dating show di Maria De Filippi; ormai introdotto nel programma da diversi anni, suscita un grande appeal sul pubblico anche a causa dei suoi protagonisti.

Questa nuova edizione si è aperta in maniera esplosiva, con Isabella Ricci e Gemma Galgani che hanno già avuto modo di scontrarsi. Le due donne hanno in comune un ex, Biagio Di Maro, frequentato prima da Gemma e ora di recente Isabella; scopriamo insieme tutto sulla vita del cavaliere del trono over, che dopo diverse puntate è ancora protagonista.

Biagio Di Maro, tutto sul cavaliere del trono over di Uomini e Donne

Nato a Napoli nel ’67, Biagio è rimasto vedovo con tre figli a cui è molto legato; altri dettagli sulla biografia dell’uomo sono però sconosciuti, considerando come sia una persona piuttosto riservata.

Per quanto riguarda la sua vita professionale, Biagio lavora su grossi escavatori come escavatorista nei cantieri; quando non è impegnato in costruzioni, si dedica invece alla vendita di un prodotto tipico della sua terra, le tanto celebri mozzarelle di bufala.

L’esordio di Biagio nel programma avviene circa un anno fa, a settembre 2020; l’uomo si presenta per corteggiare Gemma, entrando in rivalità con l’altro corteggiatore della donna, Paolo Gozzi.

Dopo l’esperienza col giovane Nicola Vivarelli, Gemma decide di frequentare Biagio e tra i due sembra nascere subito un feeling, tanto che pare ci sia stato un bacio; nonostante questo e anche per le insidie di Sabina Ricci e Maria Tona, la storia tra i due si chiuderà definitivamente a dicembre 2020.

Di Maro esce poi con Angela Paone e soprattutto Isabella Ricci, con cui si è scambiato anche un bacio e ha avuto modo di confrontarsi con lei in queste prime puntate della nuova edizione del dating show; a distanza di un anno, Biagio ha ancora intenzione di dire la sua.