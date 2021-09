Fedez è sposato e innamoratissimo di Chiara Ferragni, con cui spesso condivide lotte sociali; ma avete mai visto la sua ex? Ecco chi è.

Federico Lucia, meglio conosciuto da tutti come Fedez, è ormai un affermatissimo rapper del panorama musicale italiano; dopo essersi fatto notare con musica autoprodotta, il rapper è riuscito ad accaparrarsi contratti con case discografiche diventando uno dei più famosi in circolazione.

A rappresentare forse l’apice della sua carriera, almeno per il momento, il periodo di collaborazione con J-Ax, dove ha inanellato un successo dopo l’altro; oltre ad essersi realizzato professionalmente, ha trovato stabilità nella vita sentimentale grazie alla nota imprenditrice Chiara Ferragni, conosciuta nel 2016 e sposata nel 2018.

Ma avete mai visto chi c’era nel cuore del rapper milanese prima della Ferragni? Ecco la sua bellissima ex-fidanzata.

Fedez, avete mai visto l’ex-fidanzata? Chi c’era prima di Chiara Ferragni

Prima di Chiara, Fedez ha avuto un’ importantissima storia d’amore con un’altra conosciuta influencer, nonché modella; stiamo parlando di Giulia Valentina, nata a Torino ma di origini siciliane che lo stesso rapper aveva soprannominato, in maniera affettuosa, “il raviolo”.

L’incontro fra Fedez e Giulia è avvenuto circa sette anni fa, in maniera del tutto causale; i due si sono incontrati in un locale e, almeno inizialmente, la ragazza respinse il rapper.

Deciso a conquistarla, Fedez non si arrese e dopo aver aggiunto l’influencer su Facebook ha iniziato a chattarsi con costanza, fino a quando Giulia non ha ceduto ai suoi tentativi; dopo un periodo di frequentazione i due si sono ufficialmente fidanzati e sono addirittura andati a vivere insieme, in un loft a Milano.

L’influencer è stata al fianco di Fedez proprio nel momento in cui la sua popolarità è iniziata ad aumentare; la stessa Giulia è persino presente in un videoclip musicale del rapper. La loro storia si è poi conclusa, ma nonostante questo la ragazza non ha mai espresso pareri negativi su Chiara Ferragni, ma ha anzi dichiarato di ammirarla molto.

Leggi anche –> Pensioni, 23 nuovi lavori usuranti: anche i bidelli ed i macellai potranno smettere di lavorare prima degli altri

Mora con gli occhi verdi, quella di Giulia è una bellezza acqua e sapone diversa da quella della Ferragni, ma comunque travolgente; non ci sorprende che Fedez abbia, a suo tempo, perso completamente la testa per lei.

Leggi anche –> Rassegniamoci, avremo sempre contagi e morti di Covid, dice Andrea Crisanti

Al giorno d’oggi, Giulia continua a lavorare nei campi che le sono sempre appartenuti e il suo profilo Instagram vanta quasi un milione di follower; lontanissima dai numeri di Chiara, che sembrano comunque inarrivabili per quasi tutti.